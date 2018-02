INS: In anul 2017, economia a crescut cu 7% (date semnal)

Industria a crescut cu 8.2%, cel mai bun ritm din 2007

Comertul cu amanuntul a crescut si el cu peste 10.7% in 2017

Statistica a revizuit datele privind cresterea economica pe trimestrul al III-lea din 2017 fata de trimestrul al doilea din acelasi an (de la 102,6% la 102,4%).INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de miercuri reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 martie INS sa publice datele provizorii (I).Reamintim ca in 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, dupa ce in 2015 crescuse cu 3,9%."Romania: boom generat de consum" - isi intituleaza CE analiza pentru tara noastra, din cadrul Estimarilor economice de iarna 2018, emise in urma cu o saptamana. In noua prognoza, din februarie 2018, Comisia Europeana prevede ca Romania va inregistra o crestere a produsului intern brut, in anul 2018, de 4,5%, o estimare usor imbunatatita fata de prognoza de toamna 2017, din noiembrie anul trecut , cand CE prevedea o crestere economica de 4,4% pentru Romania in anul 2018. Astfel, tara noastra ar urma sa aiba a doua cea mai mare crestere economica procentuala din UE in anul 2018, dupa Malta (5,6%, estimare).In schimb, CE si-a inrautatit usor previziunea de crestere economica a Romaniei pe anul 2019, de la o prognoza la alta: de la 4,1% la 4%.Si agentia americana de evaluare financiara Fitch estimeaza o incetinire a PIB-ului Romaniei in 2018, la 3,8%, in timp ce calculele Guvernului se bazeaza pe un avans de 5,5% (la sfarsitul anului trecut), revizuit si acesta recent la 6.1% .Potrivit datelor publicate anterior de INS, in 2017 productia industriala a consemnat un avans de 8.2% an/an, cel mai bun ritm din 2007. Aceasta evolutie a fost determinata de accelerarea productiei in ramura prelucratoare, de la 2.6% an/an in 2016 la 8.9% an/an in 2017, cea mai buna dinamica din 2013, pe fondul impulsului exporturilor si accelerarii consumului privat intern (dat fiind mix-ul relaxat fara precedent de politici economice). Totodata, in ramura energie/utilitati productia a crescut cu 1% an/an in 2017, dupa declinul cu 1.1% an/an din 2016. Nu in ultimul rand, in ramura extractiva productia s-a majorat cu 5.9% an/an, dupa ajustarea cu 15.8% an/an din 2016.Analiza pe marile grupe industriale evidentiaza accelerarea productiei de bunuri de capital, de la 2.3% an/an in 2016 la 12.4% an/an in 2017. De asemenea, productia de bunuri intermediare a crescut cu 10.2% an/an in 2017, in accelerare de la 2.6% an/an in 2016.Pe de alta parte, productia de bunuri de folosinta indelungata a decelerat de la 9.4% an/an in 2016 la 5.2% an/an in 2017, evolutie care confirma intrarea consumului privat in faza de maturitate a ciclului post-criza. Nu in ultimul rand, productia de bunuri de uz curent a urcat cu 0.8% an/an in 2017, dupa declinul cu 0.7% an/an din 2016.In ultimele luni se observa o accelerare a componentei structurale a productiei in industria prelucratoare, evolutie convergenta cu cea a comenzilor noi, sub influenta momentului favorabil din Zona Euro (cel mai bun ritm de crestere din 2007) si a dinamizarii consumului privat intern (dat fiind mix-ul relaxat de politici economice), se arata intr-un raport de analiza al Bancii Transilvania.In 2017 volumul vanzarilor din comertul cu amanuntul a consemnat un avans de 10.7% an/an, in decelerare de la 13.5% an/an in 2016. Se evidentiaza majorarea vanzarilor de produse nealimentare cu 13.2% an/an, evolutie sustinuta de ameliorarea venitului real disponibil al populatiei, dinamica creditarii in moneda nationala (influentata si de nivelul redus al costurilor realede finantare) si efectul de avutie (generat de tendinta ascendenta a preturilor la activele imobiliare si activele financiare).De asemenea, vanzarile de carburanti au crescut cu 12.4% an/an (cel mai bun ritm din 2008), dinamica la care a contribuit si redinamizarea investitiilor productive.Pe de alta parte, volumul vanzarilor de produse alimentare/bauturi/tutun a decelerat de la 13.7% an/an in 2016 la 6.8% an/an in 2017, cel mai redus ritm din 2014 (anul de dinainte de implementarea Noului Cod Fiscal).In perioada recenta vanzarile din comertul cu amanuntul au accelerat in convergenta catre ritmul potential, insa acesta s-a consolidat, reflectand intrarea in faza de maturitate a consumului privat, principala componenta a PIB.In scenariul macroeconomic central BT (actualizat recent) ne asteptam la decelerarea dinamicii anuale a consumului privat pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului economic post-criza in plan global si a perspectivelor de rebalansare a politicii economice in Romania, cu impact asupra costurilor de finantare. Astfel, principala componenta a PIB ar putea creste cu ritmuri anuale de 5.3% in 2018 si 4.1% in 2019 si 2020, dupa un ritm estimat la 8.4% in 2017.