INS: Rata anuala a inflatiei a urcat la 4.3%

In ianuarie, cele mai mari scumpiri au fost la gaze (3.79%), legume si conserve de legume (3.23%), fructe proaspete (3%) si energie electrica si gaze( 2.77%)"Sursele acestei accelerari sunt reprezentate de epuizarea efectelor de runda intai asociate reducerilor unor impozite indirecte si, respectiv, eliminarii unor taxe nefiscale la inceputul anului 2017, precum si de influentele unor cresteri insemnate ale preturilor administrate si ale celor ale combustibililor din ultima parte a anului 2017. Acestora li se adauga continuarea acumularii de presiuni inflationiste ale mediului intern provenind din partea factorilor fundamentali ai inflatiei de baza", se arata in Raportul asupra inflatiei.In conditiile in care rata inflatiei principalilor parteneri comerciali externi ai Romaniei se mentine semnificativ sub nivelul de 2 la suta si pe fondul acomodarii expansiunii consumului intr-o mai mare masura pe seama importurilor de bunuri comparativ cu productia interna, mediul extern va continua sa exercite presiuni de temperare a dinamicii inflatiei de baza interne.Contributia cumulata a componentelor de inflatie exogene sferei de actiune a politicii monetare - preturile administrate, cele volatile ale alimentelor (LFO), cele ale combustibililor si produselor din tutun si bauturilor alcoolice - la rata anuala a inflatiei IPC este de 1,6 puncte procentuale la sfarsitul anului 2018 (valoare revizuita in sens ascendent cu 0,6 puncte procentuale) si de 0,9 puncte procentuale la finele celui viitor.r (LFO) vor inregistra o dinamica anuala de 5,3 la suta la finele anului curent si de 3,3 la suta la sfarsitul celui viitor, sub ipoteza inregistrarii unor productii agricole normale in anii 2018 si 2019.Scenariul de baza al proiectiei vizeaza o dinamica anuala ade 4,2 la suta la finele anului curent si de 1,9 la suta la sfarsitul celui viitor. Pentru anul curent, revizuirea in sens ascendent cu 1,2 puncte procentuale are la baza in principal majorarea pretului platit de consumatorii casnici pentru gazele naturale, in contextul cresterii preturilor de achizitie.Traiectoria prognozata este marcata de incertitudinea asociata efectelor induse de finalizarea procesului de liberalizare a pretului energiei electrice, ultima etapa avand loc in data de 31 decembrie 2017.este prognozata la 4 la suta la sfarsitul anului 2018 si la 1,5 la suta la finele anului urmator.Traiectoriaprevede cresteri de 1,3 la suta la finele anului curent si de 3,1 la suta la sfarsitul celui viitor, reflectand majorarile anticipate ale nivelului accizelor in lunile aprilie din cei doi ani ai proiectiei, conform legislatiei in vigoare privind stabilirea cuantumului acestora. Comparativ cu runda anterioara de prognoza, dinamica anuala este mai ridicata cu 0,4 puncte procentuale pentru anul curent, pe fondul majorarilor operate de catre producatorii produselor din tutun la sfarsitul anului anterior.