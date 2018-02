SONDAJ Romania are crestere economica-record. Credeti ca e sustenabila?

Participa la sondajul HotNews.ro: Crezi ca e sustenabila cresterea economica a Romaniei?

Economia Romaniei a crescut cu 7% in 2017 , comparativ cu anul precedent, dupa cum a anuntat Institutul National de Statistica. In urma cu o saptamana, Comisia Europeana arata in estimarile sale ca "boom"-ul romanesc e generat de consum. AFP comenteaza, astazi ca acest boom "ingrijoreaza".