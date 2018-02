Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi inlocuite cu o solutie online

Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa duca la evitarea remiterii prin Posta a acestor plicuri, pe care de foarte multe ori cei care sunt vizati nu le ridica. Sumele sunt foarte mari", a spus Teodorovici, la Palatul Parlamentului.El a precizat ca masurile vor fi discutate la nivelul conducerii si apoi le vom comunica."Suntem in secolul XXI, intr-un an destul de avansat pe aceasta zona. Nu putem sa tinem o tara pe loc pentru unul sau altul, pentru motive diverse. Vom vedea ce se face pe fiecare zona in parte la nivelul administratiei centrale si locale pentru ca toti contribuabilii sa poata sa comunice online cu zona de fisc. Solutiile vor fi si pentru zonele din varful muntelui", a mai aratat ministrul Finantelor.