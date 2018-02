Economia romaneasca a crescut de doua ori mai rapid decat media din UE in trimestrul patru 2017

Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat , noteaza Agerpres. Comparativ, produsul intern brut al zonei euro a crescut cu 2,7%, si cu 2,6% in UE, in trimestrul patru 2017 comparativ cu trimestrul patru 2016. Datele Eurostat arata, insa, ca ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit in trimestrul patru 2017, pana la 7%, dupa un avans de 8,5% in trimestrul al treilea.Pe ansamblul anului 2017, PIB a crescut cu 2,5% atat in UE, cat si in zona euro.De asemenea, in trimestrul patru comparativ cu trimestrul al treilea, ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit semnificativ pana la 0,6%, de la un avans de 2,4% in trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea. In acest caz, avansul economiei romanesti este identic cu cel inregistrat in UE si zona euro, unde PIB a crescut cu 0,6% comparativ cu trimestrul precedent, dupa un avans de 0,7%.Datele publicate de Eurostat sunt similare celor anuntate anterior de Institutul National de Statistica (INS), potrivit caruiaeconomia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3. Fata de trimestrul III din 2017, in ultimele trei luni ale anului economia Romaniei a crescut cu 0,6%.Eurostat subliniaza, insa, ca datele comunicate miercuri ar putea fi revizuite intr-o noua estimare care ar urma sa fie data publicitatii in data de 7 martie 2018.