Fondul Proprietatea: Listarea Hidroelectrica nu va avea loc in acest an

Fondul Proprietatea nu se asteapta ca listarea Hidroelectrica sa aiba loc in acest an, procesul presupunand o serie de pasi, printre care alegerea unui consiliu de supraveghere cu mandat plin, a declarat, miercuri, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si Manager de Fond, Fondul Proprietatea, citat de Agerpres. "Nu ne asteptam ca listarea Hidroelectrica sa aiba loc. Ne-am angajat activ in acest proces, dar pentru anumite motive nu a avut loc si un asemenea proces necesita vointa politica de la nivelul cel mai inalt ca sa mearga inainte. Sigur, trebuie indeplinite unele conditii, una dintre acestea fiind un alegerea unui consiliu de supraveghere cu mandat plin", a spus Johan Meyer. Vezi in atasament prezentarea de miercuri a lui Johan Meyer.Reprezentantul Fondului sustine ca o eventuala listare nu ar fi afectata de conditiile curente din piata, aceasta fiind un activ interesant pentru investitori.Johan Meyer a precizat ca in 2017 FP a primit de la companie dividende record pentru anul financiar 2016, in valoare de 206,6 milioane de lei, cu 53,5% mai mari comparativ cu anul precedent. In septembrie 2017, actionarii companiei au aprobat un dividend special de 655 milioane de lei, care a fost platit pana la sfarsitul lunii. FP a primit 130,6 milioane lei.In ceea ce priveste majorarea de capital de la Posta Romana, acesta a spus ca trebuie vazut daca acesta este ajutor de stat sau nu.De asemenea, intrebat daca Fondul se opune investitiilor necesare la CN Aeroporturi Bucuresti SA, acesta a spus FP nu are ca regula opozitia fata de investitii, ba chiar le incurajeaza daca acestea au sens din punct de vedere financiar pentru companie si actionari.Portofoliul Fondului Proprietatea contine 22,6% companii listate si 63,4% companii nelistate. Cea mai mare detinere la companiile listate este de 15,01% la Petrom, iar la cele nelistate de 33,05% la Hidroelectrica.