S-a vorbit cu entuziasm despre cresterea economica a Romaniei, dar daca ne uitam la evolutia companiilor care conteaza cu adevarat, ar trebui sa fim mai rezervati (studiu)

Zonele tarii cu cele mai multe insolvente de impact, dupa numarul de angajati ai companiilor de impact intrate in insolventa in anul 2017, au fost: zona de sud, inclusiv Bucuresti si Ilfov (8.100 de angajati) si Transilvania (5.300 de persoane). Judetele cu cele mai multe insolvente de impact in 2017, dupa Bucuresti si Ilfov, au fost: Prahova, Iasi, Sibiu, Constanta, Arges.

In anul 2017, principalele insolvente, din punct de vedere al valorii activelor imobilizateau fost: Galaxy Tobacco SRL, Chemgas Holding Corporation SRL, Bio Fuel Energy SRL (Grupul Interagro), Romcab SA, Carpatica Asig SA, Upetrom 1 Mai SA. Aceste companii de impact intrate in insolventa in 2017 au o valoare totala a activelor imobilizate de peste 345 milioane de euro si un numar total de angajati de aproximativ 2.100 de persoane.

Domeniile de activitate cu cel mai mare impact asupra pietei insolventei in anul 2017 raman industria si serviciile. Industria detine 29% din numarul societatilor de impact intrate in insolventa anul trecut, 35% din cifra lor de afaceri, 48% din activele imobilizatesi aproximativ jumatate dintre angajati. Intre sectoarele industriale, industria chimica a inregistrat doar 4 societati de impact intrate in insolventa in 2017care insa impreuna au active imobilizate de 156 de milioane de euro. Pe locul doi dupa valoarea activelor imobilizate se afla industria alimentara, cu 14 societati intrate in insolventa si o valoare totala a activelor de peste 153 de milioane de euro, urmata de industria producatoare de materiale si marfuri, cu 12 companii de impact intrate in insolventa, care au o valoare totala a activelor imobilizate de peste 98 milioane de euro.Industria energetica, pe de altaparte, a inregistrat 12 companii de impact intrate in insolventa, care au un total al activelor imobilizate de peste 86 de milioane de euro.

In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere cu aproximativ 15% fata de finalul anului 2016. Companiile de impact sunt companii cu active de peste 1 milion de euro, care genereaza aproximativ 70% din cifra de afaceri cumulata la nivel national, motorul economiei autohtone, conform studiilor CITR Group.In acelasi timp, numarul total al companiilor din Romania intrate in procedura de insolventa a crescut in anul 2017 cu aproximativ 9% fata de anul 2016 (de la 8371 de companii intrate in insolventa in anul 2016, la 9102 in anul 2017), conform datelor ONRC. In acest context, este important ca odata ce o companie de impact intra in insolventa, sa se faca eforturi spre identificarea modalitatilor de restructurare, fie ca sunt finantari externe, restructurari operationale sau financiare, pentru a le intoarce sanatoase in economie.Ca practicieni in insolventa, primul nostru obiectiv este de a redresa companiile, de a le reintroduce in fluxul economic. In portofoliul actual al CITR, 36% dintre companii se afla in diverse etape de restructurare, un procent de sase ori mai mare decat media nationala de reorganizari, de 6,6%. Numai in 2017, peste 2000 de locuri de munca au fost salvate prin procedura de reorganizare a societatilor aflate sub administrarea CITR. Cu alte cuvinte, este important sa ne uitam la componenta calitativa a insolventelor acestor companii de impact, a mentionat Andreea Cionca-Anghelof, Managing Partner CITR, parte a CITR Group.Totalul insolventelor de impact in anul 2017 a implicat un numar de 14.200 de angajati, cu 25% mai putin decat in 2016, cand in randul companiilor de impact cu capital privat intrate in insolventa s-au numarat companii cu peste 1000 de angajati fiecare, precum: Prospectiuni SA, Swat ForceInternational SRL, Right Betting SRL si Grup Est Security SRL."S-a vorbit cu entuziasm despre cresterea economica a Romaniei, insa daca ne uitam la evolutia companiilor de impact, ne pastram rezervati. Numarul insolventelor poate induce in eroare, in timp ce cu adevarat relevant este impactul acestora asupra economiei, impact tradus prin valoarea activelor imobilizate si prin cifra de afaceri. Scaderea de 7% a numarului companiilor de impact nu este, fireste, un indicator care sa arate o insanatosiresolida a mediuluide afaceri sau a economiei, mai ales pentru ca vorbim de o crestere a valorii acestor companii insolvente cu 15%, din punct de vedere al activelor imobilizate, si de peste 30%, daca ne uitam la cifra de afaceri,a adaugatAndreea Cionca-Anghelof, Managing Partner CITR, parte a CITR Group.