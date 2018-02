Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: "Modernizati ANAF! /In momentul actual Agentia nu are resorturile interne pentru a se moderniza. E nevoie de sustinere politica venita de la cel mai inalt nivel"

Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile cate o scrisoare in acest sens tuturor factorilor de decizie locali (partide politice, sefii Comisiilor de specialitate din Parlament, ministrului de Finante, consilierilor prezidentiali pe probleme de economie), dar si reprezentantilor organismelor europene. "Dorim sa subliniem speranta organizatiilor pe care CDR le reprezinta ca programul de reforma al ANAF, dezvoltat in parteneriat cu Banca Mondiala, va fi finalizat si implementat. In contextul eforturilor ANAF de imbunatatire a colectarii taxelor si a obiectivului comun de reducere a evaziunii fiscale, finalizarea RAMP (Proiectul de Modernizare a Administratiei Fiscale din Romania- n.red) este cea mai eficienta cale", se arata in documentul consultat de HotNews.ro.Potrivit aceluiasi document, modernizarea ANAF ar veni in sprijinul contribuabililor si ar da statului instrumentele de care are nevoie pentru a creste gradul de colectare si pentru a combate evaziunea fiscala. Consideram ca la momentul actual ANAF nu are resorturile interne pentru a se moderniza. De aceea are nevoie de sustinere politica venita de la cel mai inalt nivel si, in acelasi timp, de continuarea acestui proiect cu Banca Mondiala care a parcurs deja etape importante. Avand in vedere experienta din ultima vreme si nevoia imbunatatirii relatiei dintre ANAF si contribuabili, CDR isi propune in perioada urmatoare sa comunice public necesitatea reformarii si modernizarii administratiei fiscale. Va informam ca o scrisoare similara a fost transmisa Bancii Mondiale, Comisiei Europene, Fondului Monetar International, Presedintiei si tuturor partidelor parlamentare. Va stam la dispozitie in perioada urmatoare, pentru o intalnire pe aceasta temaReamintim ca in prezent programul de modernizare al ANAF, incheiat in 2013, cu fonduri de 70 de milioane de euro de la Banca Mondiala, exista doar pe hartie, iar intre anii 2015 si 2016 a stat pe loc, asa cum a confirmat la RFI, fostul presedinte al ANAF, Bogdan Stan.In anul 2013, a fost demarat un program de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-un acord incheiat cu Banca Mondiala, programul urmand a se finaliza in 2018. Complexitatea acestui program a fost invocata, de-a lungul ultimilor ani, ca argument pentru sincopele inregistrate de ANAF. Acum, fostul presedinte al institutiei spune ca de fapt programul a stagnat timp de doi ani inaintea mandatului sau - 2015 si 2016 - si ca are "decalaje majore"."De cand am preluat aceasta functie, la inceputul acestui an, am constatat ca modernizarea informatica a ANAF era doar pe hartie si, practic, din 2015 pana acum nu s-a mai intamplat nimic concret", a declarat Stan.Solicitat sa ofere mai multe detalii, presedintele ANAF a spus: "Proiectul de Modernizare a Administratiei Fiscale (Revenue Administration Modernization Project - RAMP), incheiat in anul 2013, prin care Romania urma sa acceseze fonduri rambursabile in valoare de 70 de milioane de euro pentru modernizarea administrarii fiscale, exista doar pe hartie. Intre anii 2015 si 2016, RAMP a stat pe loc. Exista decalaje majore fata de calendarul initial care prevedea ca in anul 2018 RAMP sa fie finalizat, decalaje generate de procesul dificil de evaluare a ofertelor tehnice primite din partea celor sase ofertanti, noul termen de implementare fiind 1 ianuarie 2021".Infrastructura actuala de servere si unitati de stocare a centrelor de date ale ANAF "este formata, in marea sa majoritate, din echipamente care sunt la sfarsitul ciclului de viata, cu o uzura fizica si morala avansata (gradul de incarcare este de 99%). "Aceasta situatie are mai multe cauze, principala fiind data - spune Bogdan Stan - de acordurile-cadru si de contractele subsecvente incheiate incepand cu anul 2013. Precizam ca ultimul contract subsecvent din acordul cadru de mentenanta a expirat in octombrie 2016. Fara o insanatosire a sistemului informatic, RAMP nu va fi aplicat. Sistemul informatic trebuie sa fie mentinut functional. Dar nu s-a achizitionat un echipament informatic pentru mentinerea la cote rezonabile a infrastructurii actuale de servere si unitati de stocare", a mai spus Stan, la RFI.