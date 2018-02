Raiffeisen Bank isi schimba poziționarea de brand printr-o campanie-manifest

Raiffeisen Bank isi prezinta astazi noua pozitionare de brand lansata printr-o campanie de comunicare a carei tema centrala este Responsabilitatea. Sub semnul "E timpul sa punem responsabilitatea in lumina", campania este inspirata de concluziile mai multor cercetari derulate pe parcursul ultimului an, care demonstreaza ca acum, clientii bancii, cred ca responsabilitatea ar trebui pusa in valoare: 98% dintre respondenti considera responsabilitatea importanta pentru a avea succes. Vezi in atasament si prezentarea din cadrul conferintei de vineri."Responsabilitatea a fost mereu una dintre valorile fundamentale care a ghidat activitatea Raiffeisen Bank in cei peste 20 de ani de prezenta pe piata bancara din Romania. Noua pozitionare este rezultatul unui demers de intelegere si prioritizare a factorilor care se regasesc in ADN-ul organizatiei noastre si care sunt compatibili cu valorile in care cred cei mai multi oameni. De aceea, am considerat ca este important sa vorbim mai mult despre responsabilitate, punand in lumina comportamentele responsabile de zi cu zi ale romanilor", a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.Ca urmare a rezultatelor obtinute in urma acestor sondaje, care au explorat atat relatia construita in cei 20 de ani intre banca si clienti, angajati si societate, cat si de la atitudinea romanilor fata de valori fundamentale reunite sub umbrela responsabilitatii, Raiffeisen Bank lanseaza astazi un dialog despre importanta integritatii si a respectului fata de ceilalti. Ultimul sondaj pe aceasta tema, denumit "Romania Responsabila", a fost realizat de Ipsos in perioada 29.01- 02.02.2018, pe un esantion reprezentantiv la nivel national de 1088 de respondenti, barbati si femei cu varsta peste 16 ani. Cei mai multi romani se simt responsabili fata de familie (98%), mediul inconjurator (95%), prieteni (92%) sau persoane care nu se pot ajuta singure (91%). Studiul mai releva ca responsabilitatea se invata acasa: majoritatea romanilor spun ca au invatat ce inseamna sa fii cu adevarat o persoana responsabila de la mama, pe locurile urmatoare fiind tatal - 22% sau profesorul - 5%.Romanii sunt insa constienti ca "cei sapte ani de-acasa" nu sunt de ajuns si cred ca mai multa educatie (75%), experienta unor lideri responsabili (50%) sau exemplul propriu (42%) reprezinta solutii pentru a face ca responsabilitatea sa fie corect valorizata si apreciata de intreaga societate.In opinia sociologului Barbu Mateescu, societatea romaneasca este inca dominata de institutia familiei, ale carei valori sunt transmise timp de generatii la nivel individual, dar care mai are multi pasi de facut pana la construirea coeziunii de grup. "Felul in care romanii se raporteaza la responsabilitate confirma ca acum este un moment bun pentru a incepe o dezbatere pe aceasta tema, fata de care demonstram ca avem afinitati individuale puternice.", spune Mateescu.Puteti gasi mai multe detalii despre ce inseamna pentru noi banking asa cum trebuie, accesand acest link . Tot aici veti regasi si noul video de promovare a campaniei.