Guvernatorul bancii centrale a Letoniei a fost retinut de catre inspectorii anticoruptie

Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii Nationale a Letoniei a fost retinut sambata seara de catre Biroul de prevenire si combatere a coruptiei, dupa ce a fost interogat mai bine de 7 ore, potrivit BBC. Nu se cunosc foarte multe detalii despre acest caz, dar autoritatile letone au efectuat o serie de perchezitii la domiliul lui Rimsevici si la biroul sau de la banca centrala. Desi niciun oficial nu a dorit sa comenteze aceasta situatie stanjenitoare, presa scrie despre faptul ca unele banci letone au actionat ca "palnii" pentru capitalul provenit din Rusia.Priemierul leton Maris Kucinskis, care a convocat pentru luni o reuniune a Consiliului National de Securitate (echivalentul CSAT-ului nostru), a declarat ca sistemul bancar ramane "stabil" si ca economia Letoniei nu este afectata de retinerea Guvernatorului Rimsevics. Acesta conduce banca centrala din 2001, el fiind si membru al boardului Bancii Centrale Europene, dupa aderarea Letoniei la zona euro (in 2014).Letonia este una dintre cele trei natiuni baltice care au devenit independente dupa prabusirea din 1991 a Uniunii Sovietice. In 2014, o serie de documente scoase la iveala- asa-numitele rapoarte Laundromat- , detaliaza modul in miliarde de dolari au fost trimise spalati de rusi prin intermediul Letoniei.Sistemul bancar leton nu este bine vazut nici de autoritatile financiare americane, nici de catre cele din UE. Trezoreria americana a avetizat bancile sa nu faca tranzactii cu una dintre cele mai mari banci letone- ABLV, pe care o banuia ca "institutionalizeaza spalarea banilor", iar bancii in cauza i s-a interzis sa deschida conturi corespondente in Statele Unite. Raportul Trezoreriei arata ca ABLV evita sa aplice masurile de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, facand-o astfel "atractiva pentru o serie de actori implicati in criminalitatea organizata, proliferarea armelor si coruptie"Bancile din Letonia au trecut anul trecut printr-un audit independent, dar autoritatile de reglementare au aplicat amenzi doar pentru 3 banci, suma totala a amenzilor fiind de circa 640.000 de euro.In vara lui 2017, Franta a amendat banca letona Rietumu cu 80 de milioane de euro pentru spalarea banilor si incurajarea unei scheme de evaziune fiscala in randul cetatenilor francezi. De asemenea, instantele franceze l-au condamnat pe presedintele bancii letone- Alexander Pankov - la 4 ani de inchisoare cu suspendare, dar acesta a fost mentinut de autoritatile financiare letone in functia de presedinte de banca.In 2008, prabusirea bancii Parex, ca urmare a uriaselor credite neperformante, a costat statul circa un miliard de dolari, coplesind finantele guvernului. Atunci, Guvernul leton a fost obligat sa solicite sprijin international pentru evitarea colapsului. Recesiunea a fost atat de profunda incat o zecime din populatia letona a emigrat.Letonia este o tara mica, avand putin peste doua milioane de persoane, care inca se lupta sa faca fata tentativelor Rusiei de a-si recastiga influenta asupra fostelor state membre ale Uniunii Sovietice.Sectorul bancar din Letonia este format din 23 de banci ( 16 banci locale si 7 sucursale ale bancilor straine). Grupurile bancare nordice detin majoritatea capitalului bancar ( Suedia - 43% si Norvegia -11%), in vreme ce Letonia are o pondere de 18% a capitalului, SUA detine 5% iar Regatul Unit - 4%.