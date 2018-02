BCR Pensii "sparge gheata" si plafoneaza comisionul din contributiile la Pilonul III la cel mult 2 lei

Incepand cu 1 iunie 2018, BCR Pensii isi modifica schema de comisionare a Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III), valoarea comisionului din contributiile brute fiind plafonat la cel mult 2 lei (el ramane la 3%, dar nu va depasi 2 lei, indiferent cat de mare este contributia bruta a participantilor), a anuntat luni compania.Principalele venituri ale administratorilor de fonduri de pensii facultative (deci si ale BCR Pensii), provin din doua tipuri de comisioane: cel din contributia bruta platita de participant si cel din valoarea activelor fondului.Modificarea se refera la primul comision, cel din contributia bruta, care se calculeaza, in prezent, prin aplicarea unui procent de 3%. In aceste conditii, pe masura ce contributia este mai mare, si valoarea nominala a comisionului creste la randul ei proportional."Am hotarat sa spargem gheata in sectorul pensiilor private si sa facem aceste modificari inovatoare deoarece am considerat ca este in interesul participantilor nostri sa venim cu o solutie care sa incurajeze economisirea si sa le faciliteze cresterea contributiilor la Pilonul III.Schema propusa asigura ca o crestere a contributiilor va fi insotita de o crestere a valorii comisionului doar pana la un punct, dupa care se va opri. In plus, ni se pare o solutie adaptata nevoilor actuale ale participantilor, prin faptul ca asigura un plafon clar pentru toata lumea in ceea ce priveste valoarea maxima a comisionului.Credem ca noua schema de comisionare, alaturi de performanta investitionala foarte buna, va contribui la cresterea atractivitatii Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS in randul participantilor existenti si potentiali", a declarat Radu Craciun, Director General si Presedinte Directorat al BCR Pensii.Noua schema valabila la BCR Pensii incepand cu 1 iunie 2018 va face, spre exemplu, ca pentru o contributie bruta de 150 de lei, cei 2 lei sa reprezinte doar 1,33% din contributie (in loc de 3%), iar in cazul unei contributii brute totale de 300 de lei (plata efectuata de catre angajator intr-o singura transa, din care 150 de lei fiind suportati de catre angajator si 150 de lei de catre angajat), procentul sa scada si mai mult, pana la nivelul de 0,66%.