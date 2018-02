Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR: Nu trageti in pianist! Supravegherea prudentiala este diferita de supravegherea comportamentala

"De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate", scrie Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR Mugur Isarescu intr-un text aparut luni pe blogul Bancii Centrale . BNR exercita supravegherea prudentiala, ce urmareste asigurarea solvabilitatii si lichiditatii bancilor pentru ca acestea sa faca fata angajamentelor asumate. "Activitatea de supraveghere orientata spre protectia consumatorilor de servicii bancare este, in Romania, atributul altei entitati", scrie Bichi.Consilierul lui Mugur Isarescu pe probleme de stabilitate financiara explica diferenta dintre supravegherea prudentiala si cea comportamentala, o idee aparuta din spatiul anglo-saxon. "Supravegherea comportamentala bancara reprezinta activitatea de stabilire de reguli care urmaresc asigurarea unei conduite adecvate a institutiilor bancare in relatia cu clientii lor neprofesionisti si monitorizarea modului cum acestea sunt respectate pentru a se obtine modificarea comportamentelor incorecte ale bancilor si eventuala lor sanctionare in termenii si conditiile legal stabilite", explica Bichi.Literatura economica anglo-saxona utilizeaza preponderent expresiile "supravegherea conducerii afacerilor" sau "supravegherea de conduita" pentru activitatea de reglementare si control ce are ca scop obtinerea unui tratament corect al clientilor din partea institutiilor financiare. Exista studii care echivaleaza supravegherea de conducere a afacerilor/conduita doar cu protectia consumatorilor de servicii financiare. In Franta, e folosita sintagma "supravegherea respectarii obligatiilor profesionale fata de clientela", in notiunea de clientela fiind cuprinsi, atat particularii, cat si profesionistii. In Portugalia se utilizeaza notiunea de "supraveghere comportamentala". Practic, supravegherea comportamentala bancara reprezinta activitatea de stabilire de reguli care urmaresc asigurarea unei conduite adecvate a institutiilor bancare in relatia cu clientii lor neprofesionisti si monitorizarea modului cum acestea sunt respectate pentru a se obtine modificarea comportamentelor incorecte ale bancilor si eventuala lor sanctionare in termenii si conditiile legal stabilite.