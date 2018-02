Iacob (MFP), despre Declaratia 600: Se afla in lucru o simplificare a sistemului de declarare si plata

Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pana pe 15 aprilie, in acest moment avandu-se in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, a dat asigurari Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, in cadrul unui eveniment organizat de PwC Romania, potrivit Agerpres. "Se afla in lucru un mecanism care are in vedere o simplificare a sistemului de declarare si plata a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice. Dupa finalizarea mecanismului, se va iesi cu noul proiect pentru a face obiectul dezbaterii publice", a spus Oana Iacob.Dezbaterea publica va fi initiata dupa definitivarea coordonatelor." Suntem in discutii cu ANAF, CNAS si, dupa finalizarea acestor dezbateri, vom discuta si cu categoriile de persoane fizice. Pana pe 15 aprilie se va finaliza" a mai precizat Iacob.Potrivit acesteia, imediat ce se finalizeaza analizele la nivelul ministerului, vor comunica acest lucru pentru a se consulta."In actualul program de guvernare se prevede analiza oportunitatii privind impozitul pe venitul global la nivelul persoanelor fizice. La acest moment nu se realizeaza analize punctuale din aceasta perspectiva", a adaugat secretarul de stat in MFP.