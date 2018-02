Intrebari de la cititori: De ce nu sunt timbrate tigarile care se utilizeaza la dispozitivele Iqos si Glo? Vezi de unde vin denumirile acestor produse dar si ce spun reprezentantii Finantelor si  cei ai producatorilor

Pozitia Finantelor: Aceste produse reprezinta produse din tutun incalzit nou introduse pe piata, care nu intra sub incidenta Directivei 2011/64/UE

Potrivit prevederilor Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE si Directivei 2011/64/UE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, transpuse in legislatia nationala in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, (denumita in continuare Cod fiscal) accizele armonizate se aplica doar pentru produsele din tutun prelucrat. Prin tutun prelucrat, in sensul acestei directive, se intelege tutunul care poate fi fumat ca atare, notiunea de fumat fiind o notiune care implica arderea (combustia).

Directiva 2008/118/CE nu obliga statele membre sa marcheze cu timbre fiscale produsele din tutun supuse accizelor armonizate, ci lasa la latitudinea fiecarui stat membru luarea acestei decizii. In Romania exista obligativitatea marcarii cu timbre fiscale a produselor din tutun prelucrat care sunt supuse accizelor armonizate.

In ceea ce priveste produsele supuse analizei, precizam ca acestea reprezinta produse din tutun incalzit nou introduse pe piata, care nu intra sub incidenta Directivei 2011/64/UE si prin urmare nu se incadreaza in categoria tutunului prelucrat supus accizelor armonizate.

Concret, produsele supuse analizei intra in categoria produselor din tutun care, incalzite prin intermediul unui dispozitiv de tipul IQOS sau GLO, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fara a avea loc combustia amestecului de tutun.

Mentionam ca la nivelul Uniunii Europene nu exista un tratament fiscal unitar din punct de vedere al accizelor pentru produsele din tutun incalzit, nici in ceea ce priveste obligativitatea sau nivelul taxarii si nici in ceea ce priveste marcarea cu timbre fiscale. In prezent fiecare stat membru si-a stabilit propriile reguli in ceea ce priveste tratamentul fiscal din aplicabil produselor din tutun incalzit.

In Romania, produsele din tutun incalzit nu se marcheaza cu timbre, dar sunt supuse accizelor nearmonizate iar nivelul acestei accize este similar nivelului accizei armonizate corespunzatoare categoriei "alte tutunuri de fumat", fiind in cuantum de 384 lei/kg de tutun continut in produsul din tutun incalzit, se arata in raspunsul transmis HotNews de catre Finante



Raspunsul British American Tobacco: Romania a introdus de la 1 ianuarie 2016 un regim nearmonizat de acciza pentru noile produse din tutun. Ele sunt supuse accizarii in Romania

Trebuie subliniat mai intai ca, in momentul de fata, produsele de noua generatie nu sunt supuse unui regim armonizat de acciza la nivelul Uniunii Europene. In luna ianuarie a anului curent, Comisia Europeana a emis o recomandare impotriva introducerii unui astfel de regim armonizat de acciza (REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco).

In acest context, unele tari din Uniunea Europeana au decis sa nu impuna accize produselor de noua generatie. In aceste tari, singura taxa aplicabila acestor produse este TVA-ul.

Cu toate acestea, Romania a introdus de la 1 ianuarie 2016 un regim nearmonizat de acciza pentru noile produse din tutun. Astfel ca pachetele de Neostikuri, produsele din tutun folosite impreuna cu glo, dispozitivul care incalzeste tutunul din portofoliul British American Tobacco, sunt supuse accizarii in Romania. Neostikurile nu sunt tigarete si sunt accizate conform Codului Fiscal ca produse din tutun incalzit, ne-au transmis reprezentantii BAT



Mai multi cititori ne-au adresat intrebari legate de faptul ca tigarile utilizate la dispozitivele electronice lansate pe piata romaneasca de BAT si Philip Morris, Glo si respectiv Iqos, nu sunt timbrate si nici accizate, intrebandu-ne daca e normal acest lucru si caror legi se supun. HotNews.ro a preluat intrebarea si a redirctionat-o catre reprezentantii Ministerului Finantelor dar si producatorilor. Vezi in text ce au raspuns acestia.Mai intai sa spunem de unde vine numele celor doua produse: Glo vine din englezescul "glow", care inseamna a straluci, dar si a incalzi (produsul fiind unul din tutun incalzit), iar IQOS vine de la "I Quit Ordinary Smoking" ("Ma las de fumatul traditional")Referitor la noile produse din tutun incalzit, precum IQOS si Glo, va comunicam urmatoarele:

In Romania, piata tutunului are trei jucatori importanti: BAT, Japan Tobacco International (JTI) si Philip Morris, aceasta industrie fiind al doilea mare contribuabil la buget, echivalentul anual al varsamintelor la buget fiind de circa 2% din PIB.



Cele mai mari vanzari se realizeaza prin intermediul magazinelor de cartier, buticurilor si chioscurilor de ziare. Fiecare dintre cei trei jucatori mari opereaza prin intermediul a cel putin doua entitati juridice in Romania - una pentru productie si alta pentru comert. BAT are si un centru de servicii.



Potrivit datelor vehiculate public, BAT are o cota de piata de peste 50% la nivel national si ajunge la peste 60% in Bucuresti. Cele mai importante branduri pentru companie sunt sunt Kent si Pall Mall.



JTI, al doilea jucator de pe piata, are in portofoliu branduri precum Sobranie, Camel sau Winston si ar detine, potrivit declaratiilor publice, "peste un sfert din piata"

Reprezentantii Philip Morris nu a dezvaluit cota de piata din Romania, dar pe plan global este "liderul pietei de tutun, cu produse vandute in peste 180 de tari si 6 branduri in top 15 cele mai vandute din lume"



In ultimii doi ani Philip Morris a investit peste 3 miliarde de dolari in proiecte pilot legate de iQOS. Incepand cu anul 2008, compania a angajat peste 400 de oameni de stiinta care sa creeze noul produs.

Deocamdata, produse din categoria tutunului incalzit au lansat in tara noastra doar BAT (Glo) si Philip Morris (Iqos), JTI ne-dezvaluind strategia de intrare pe piata cu produse similare.