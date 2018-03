Lazea, BNR: Celelalte tari au invatat din criza trecuta sa se puna la adapost cu deficite bugetare mici si surplus de cont curent. Romania nu a invatat acest lucru. Care tara va fi lovita cand panica se va instala? Evident cele care nu s-au pus la adapost!

"In toate testele sociologice oamenii sunt intrebati daca ei cred ca Romania merge intr-o directia gresita. Intrebarea mi se pare foarte incerta: directie gresita in raport cu ce coordonate? Eu as inlocui aceasta intrebare cu alte doua, care au mai mult sens. Prima ar fi daca Romania este mai asemanatoare structural fata de tarile din UE si fata de cele din regiune in particular. Iar a doua intrebare ar fi daca Romania este mai putin vulnerabila in cazul unei noi crize. La prima intrebare, raspunsul este NU. Suntem mai indepartati de aceste state", a spus joi la o conferinta economistul sef al Bancii Nationale, Valentin Lazea.Ce era rau daca deveneam atelierul de productie al Germaniei, al Olandei samd? In 2014 si 2015 aproape ca reusisem sa fim exportatori net! a mai intrebat Lazea, adaugand: La noi s-a luat insa decizia de a stimula consumul din 2015. Asta a dus la cresterea importurilor si asa mai departe...Asa am ales: sa crestem prin consum si nu prin export.Potrivit economistului sef din Banca Centrala, in Romania opereaza patru mituri:Mitul nr.1: "Statele aflate la un nivel de dezvoltare similar cu al Romaniei au nevoie de deficite de cont curent, pentru a se putea dezvolta"dacă facem comparația cu Bulgaria şi cu Croația, două state europene aflate la un nivel similar cu România, constatăm că Bulgaria a avut surplus de cont curent de 4,2 la sută din PIB în 2016 (şi surplus în trei din ultimii patru ani,), iar Croaţia a înregistrat un surplus de cont curent de 3,9 la sută din PIB în 2016Mitul nr.2: "Noi suntem latini si suntem mai cu importurile, cu distractie...Doar statele nordice, precum, Germania, Olanda sau Austria sunt capabile de surplus de cont curent, i".Fals: Portugalia, Spania si Italia au surplus de cont curent.Mitul nr.3: "Nivelul actual al deficitului de cont curent nu este mare, ca atare nu trebuie sa ne facem griji".Fals: la nivelul Uniunii Europene, deficite externe mai mari, in termeni absoluti, au doar doua state: Marea Britanie si Franta. Iar in termeni relativi, Romania este pe locul doi, devansata doar de Marea Britanie .Mitul nr.4: "In Romania avem nevoie de deficit de cont curent, pentru a finanta investitii, in conditiile in care economisirea interna este insuficienta".Fals: in primul rand, la nivelul statelor din Uniunea Europeana, analiza releva ca nu exista o corelatie intre tarile care fac deficit si cele care fac investitii. Coeficientul de corelatie este infim, de 1.7%Pana cand in societatea romaneasca nu va arunca la gunoi aceste4 mituri, a adaugat economistul sef al BNR, o sa ne complacem sa spunem ca lasa ca nu e asa rau, ca merge si asa....A doua intrebare pusa de Valentin Lazea este daca Romania e mai putin vulnerabila in cazul unei noi crize. "Ceea ce au invatat celelalte tari din criza trecuta este sa se puna la adapost. Cu deficite bugetare mici si cu surplus de cont curent. Romania nu a invatat acest lucru. Care tara va fi lovita de investitori atunci cand panica se va instala? Evident cele care nu au fost puse la adapost!", a conchis Lazea.