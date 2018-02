Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din UE

La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu 1.498 de euro pe luna).Eurostat precizeaza ca cel mai mare salariu minim din UE este de aproape opt ori mai mare decat cel mai mic. Insa decalajele salariale in randul statelor membre sunt mai mici daca sunt eliminate diferentele de preturi.Exprimate la paritatea standard a puterii de cumparare (PPS), salariul minim din Bulgaria este de 546 PPS si de 1.597 PPS in Luxemburg ceea ce inseamna ca cel mai mare salariu minim din UE este de aproape trei ori mai mare decat cel mai mic.In Romania, salariul minim exprimat in paritatea standard a puterii de cumparare este de 808 PPS, mai mare decat cel de 787 PPS din Portugalia.