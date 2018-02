70% dintre romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou(sondaj)

Sapte din 10 romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 si 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel mai putin dorite sunt jucariile din plus, astfel ca 30% dintre romani spun ca nu mai vor sa primeasca un asemenea cadou, potrivit unui sondaj desfasurat de Provident la nivel national, pe un esantion de 1.344 de respondenti. Ca valoare, cei mai multi romani aloca intre 51 si 100 de lei - 35%, iar darurile intre 101 si 200 de lei sunt preferate de peste un sfert dintre acestia. Aproximativ 8% dintre respondenti vor da cadouri de peste 301 lei.Pe langa cei 37% dintre romani care sunt pregatiti sa aloce 5-10% din veniturile lunare unui cadou de Dragobete, o treime vor plati maximum 5% din venituri. Mai generosi, 7% dintre respondenti sunt gata sa dea peste 20% din venituri pentru un dar potrivit pentru persoana iubita.Intrebati despre modul in care vor petrece Dragobete alaturi de cei dragi, 38% spun ca vor ramane acasa, in doi, un sfert ies la cina, in oras, iar peste 6% la cinematograf. Peste 31% dintre respondenti spun si ca fie nu sarbatoresc deloc ziua de Dragobete, fie au sarbatorit, deja, Valentine1s Day.In cautarea cadourilor, 41% dintre romani vor alege centrele comerciale tip "mall", putin peste o treime opteaza pentru comenzile online, iar 18% aleg calea supermarket-ului. Ca metoda de plata, mai mult de jumatate au pregatit numerar, 37% prefera cardul, iar 8% plata ramburs, la livrarea cadoului prin curier.Daca o treime dintre respondenti vor sa ofere cadou o cina si un film, iar aproape un sfert se gandesc sa daruiasca articole de parfumerie si cosmetica, ultima pozitie a podiumului intentiilor de cadouri este disputata de articolele de imbracaminte - 16% si, respectiv, bijuterii si accesorii - 15%. De asemenea, 6% dintre respondenti isi pregatesc bagajele, fiind gata de o excursie alaturi de persoana iubita.Desi toti isi doresc cadouri, sunt cateva care au ajuns pe lista neagra. Pe primul loc in topul cadourilor pe care romanii nu mai vor sa le primeasca sunt jucariile din plus - 30% dintre romani au raspuns ca ar prefera sa nu mai primeasca astfel de cadouri. Nici canile, sterse de pe lista preferintelor de 21% dintre romani, si nici lumanarile parfumate - 18% - sau seturile de dus - 17% - nu au mai mult succes in aces an.Sondajul a fost desfasurat online, in luna februarie 2018, pe un esantion de 1.344 de respondenti din toata tara, 62,5% de sex feminin si 37,5% masculin, 42% absolventi de colegiu sau universitate, 36% de liceu sau scoala profesionala si 18% de master. Provident a lansat recent si platforma de educatie financiara Sigurantafinanciara.ro