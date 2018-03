Intre un sfert si o treime dintre cei mai titrati analisti financiari din Romania vad un curs euro de 5 lei spre finalul anului (sondaj)

documente Indicele de incredere (24 Feb 2018) DOC, 376KB

Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli aceste intrebari sunt mai mult retorice, in cazul companiilor care ruleaza banii clientilor in schimbul unor randamente cat mai bune, acest zgomot politic se traduce in miscari ample de bani, care misca nivelul cursului euro si uneori, directia economiei. "Indicatorul privind evolutia mediului de afaceri este negativ. A fost la un nivel catastrofal in decembrie, era la minimul ultimilor 3 ani. Decembrie a fost luna in care incertitudinea a fost maxima. Noi, ca administratori de fonduri nu stiam ce sa facem cu banii clientilor: sa vindem? Sa cumparam? Nu stiam ce ne asteapta in fiscalitate, venea un nou Guvern si nu stiam ce intentii are...In ianuarie lucrurile s-au mai clarificat putin, in sensul ca macar aveai un Guvern, iar incertitudinea a mai scazut", a explicat vineri la un seminar organizat de Finmedia, Mihai Purcarea, unul din directorii CFA Romania si CEO al BRD Assett Management.Reamintim ca CFA Romania are peste 215 de membri, majoritatea detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFAᅡ) sau candidati pentru unul din cele 3 nivele ale examinarii care conduce la acordarea acestui titlu. Acestia lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse sectoare economice etc."De pilda cursului euro-leu. Asteptarile noastre sunt pentru depreciere- cam pana la nivelul de 4.76 in urmatoarele 12 luni. Din toti respondentii nostri nici macar unul nu se asteapta la aprecierea leului. As mai face o precizare: pentru finalul anului, avem multi colegi care estimeaza un curs de. Intre un sfert si o treime dintre noi acolo il vad, la 5 lei", mai spune Purcarea."La intrebarea unde vedem noi cursul euro/leu in vara (peste 6 luni), raspunsul este ca vedem cursul in medie la 4.71. De asemenea, ROBOR e vazut in medie la finalul acestui an la 2.95%, cu precizarea ca unii dintre noi nu exclud o crestere a ROBOR la 5%.", mai spune expertul financiar.La capitolul inflatie, asteptarile medii sunt la 3.6% la final de an pentru membrii CFA Romania. Reamintim ca proiectiile BNR sunt la 3.5%."Conditiile de afaceri din Romania in acest moment sunt considerate negative. Pentru urmatoarele 12 luni ne asteptam sa fie covarsitor inrautatite. Sa devina mai bune se asteapta mai putin de 5% dintre noi. Interesant este ca aceste ingrijorari nu vin dinspre mediul extern, cum era de pilda in perioada crizei din Grecia, cand temerile erau ca mediul extern va influenta negativ economia. Acum, mediul extern este vazut ca fiind plasat in mod covarsitor pe un trend de imbunatatire, iar mediul intern este cel care ingrijoreaza", a mai spus vineri, Purcarea.Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor finaniari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA. Pentru luna ianuarie, rezultatele sondajului pot fi descarcate de mai jos.