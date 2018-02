​BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala. Vezi in text cum reactioneaza firmele daca se scumpesc materiile prime sau cum afecteaza diferentele culturale dintre tari, inflatia

documente Prezentare Predeal - Mihai Copaciu- BNR (24 Feb 2018) PDF, 2MB

BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala (in fiecare raport trimestrial asupra inflatiei), cu o singura exceptie- in martie 2015, cand aceste riscuri erau minime, reiese dintr-o prezentare a directorului adjunct al Directiei de Modelare economica din BNR, Mihai Copaciu, facuta vineri la un seminar organizat de Finmedia. Copaciu a mai vorbit despre cum se calculeaza inflatia in Romania, cum reactioneaza firmele la o crestere brusca a preturilor la materiile prime, dar si despre diferentele culturale dintre natiuni, diferente care duc la rate diferite ale inflatiei.De pilda, Romania are ponderea cea mai ridicată din cadrul UE a categoriei „alimente procesate excluzând tutunul şi băuturile alcoolice”, respectiv 18,4%, media la nivelul UE28 fiind de 8,3%. Cu alte cuvinte, o scumpire a acestei categorii va fi resimtita mai mult la noi decat in celelalte state UE. Suntem de asemenea tara cu ponderea cea mai ridicată din cadrul UE a categoriei „alimente neprocesate”, respectiv 16,0%, media la nivelul UE28 fiind de 7,3% si a doua cea mai ridicată pondere din cadrul UE (după Slovacia), a categoriei „energie”, respectiv 15,6%, media la nivelul UE28 fiind de 10,2%. In schimb, avem ponderea cea mai scăzută la nivelul UE a categoriei „servicii”, respectiv 20,1%, media la nivelul UE28 fiind de 41,1%; si a doua cea mai ridicată pondere din UE (după Slovacia), a categoriei „bunuri cu preţuri administrate”, respectiv 19,1%. Acestea sunt diferente culturale intre natiuni, cu impact direct in rezultatul ratei inflatiei.Cum spuneam mai sus, din prezentarea adjunctului de la Modelare din BNR, cercetatorii din Banca Nationala au anticipat corect riscurile, dar inafara de a atrage atentia asupra acestora, nu erau prea multe de facut.La preturile administrate, balanta riscurilor apare ca fiind echilibrata. "Ori vedeam o crestere de preturi si ne gandeam ca nu poate urma alta in viitorul apropiat, ori nu aveam informatii. Avem o evolutie oscilanta a roscurile legate de preturile materiilor prime pe piaetele internationale. Ele au fost jos, riscurilor au fost si ele in jos, Riscurile s-au materializat intrucat preturile au scazut mult, dar noi vedeam scaderi si mai mari. Pe partea de politici fiscale am incercat sa atragem atentia asupra problemelor care pot veni din aceasta directie in aproape toate Rapoartele privind inflatia. Mai ales ca acest indicator nu face parte dintre cei pe care BNR il poate controla sau influenta. Sut sute de mii de firme la nivelul economiei si e imposibili sa controlezi reactiile firmelor la diferitele masuri fiscale", arata Mihai Copaciu.Cand vine vorba de un soc dinspre pretul materiilor prime, prima tendinta e sa includa acele cresteri in preturi (cele mai mari scoruri sunt in industrie, constructii si agricultura). A doa optiune preferata este sa-si reduca marjele de profit pentru a putea ramane in piata si a nu fi eliminati de concurenta iar a treia varianta este sa taie din salariile angajatilor, pentru a-si mentine productivitatea.Prezentarea integrala a lui Mihai Copaciu poate fi descarcata de mai jos.