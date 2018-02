In februarie 1929, in Capitala erau -24.9 grade Celsius, minima lunara din anul 1901 incoace. Cea mai scazuta temperatura din februarie (in ultimii 118 ani ) a fost in 1937 la Iasi (-36.3 grade). Vezi temperaturile minime din 1901 incoace

Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade, situatie in care recordul din 1929 ramane in picioare. In tara, cea mai scazuta temperatura din februarie a fost in 1937 la Iasi, unde mercurul din termometre a coborat pana la -36.3 grade Celsius. La Cluj, in 1929 se inregistrau - 32.5 grade, la fel ca la Bacau, in iarna lui 1954.Mai jos, lista temperatorilor minime din Bucuresti de pe la 1901 incoace:In tara, situatia temperaturilor minime arata in felul urmator:Sursa datelor:Clima Romaniei este temperat-continentala de tranzitie, cu influente oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest si continental-excesive din est. Temperatura medie multianuala este diferentiata latitudinal, respectiv 8 grade Celsius in nord si peste 11 grade Celsius in sud, si altitudinal, cu valori de -2,5 grade Celsius in etajul montan (Varfu Omu - masivul Bucegi) si 11,6 grade in campie (orasul Zimnicea - judetul Teleorman), se arata in Anuarul Statistic publicat de Statistica.Potrivit aceluiasi document,temperatura aerului se masoara cu instrumente cu citire directa, psihrometrul cu ventilatie artificiala, termometrul de maxima cu mercur si termometrul de minima cu alcool si cu aparate inregistratoare (termografe). Pentru ca instrumentele cu care se masoara temperatura si umezeala aerului sa nu fie influentate direct de radiatia solara, de radiatia terestra, de precipitatii si de rafalele vantului, ele se instaleaza in adapostul meteorologic situat la 2 m inaltime deasupra solului.