Olguta Vasilescu: In 2008 s-a dat posibilitatea sa optezi pentru pilonul I sau II de pensii. Nu este foarte bine ce s-a intamplat! Intotdeauna Statul va completa pensiile. In momentul in care discuti cu niste privati, situatia se pune altfel! (surse)

Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul in care discuti cu niste privati, situatia se pune altfel!", le-a transmis luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu persoanelor varstnice la o reuniune care a avut loc la sediul Institutului National de Statistica, potrivit unor surse participante la discutii.Olguta Vasilescu le-a mai cerut luni pensionarilor "sustinerea in spatiul public", pentru promovarea legii pensiilor. "De ce sa nu va ascund, as avea nevoie si de sustinerea DVs in spatiul public ca sa putem sa inaintam cu aceasta lege! Si nu va ascund ca si pentru noi din punct de vedere politic este cea mai importanta lege pentru ca electoratul nostru din aceasta zona vine", a mai spus luni ministrul Muncii, mai arata sursele citate.Reamintim ca in vara anului trecut, fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a declarat ca Pilonul II de pensii va disparea pana la finalul acelui an, urmand sa ramana doar Pilonul I si III. "Pilonul II, da, se va desfiinta. Banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta intre posibilitatea de a le administra statul acesti bani si a le oferi o pensie la sfarsitul stagiului de cotizare sau sa fie un privat care face acest lucru", spunea atunci Misa, la doar doua luni dupa ce fondul de pensii NN, cel mai mare administrator de fonduri de pensie privata din tara noastra, a primit o amenda uriasa din partea Statului pentru ca si-a avertizat cientii sa fie atenti la discutiile publice despre o posibila nationalizare a acestor fonduri de pensii private.De asemenea, Lia Olguta Vasilescu a mai vorbit luni despre recentele cresteri de preturi, pe care le pune tot pe seama mediului de afaceri. "Preturile nu sunt generate de guvern. Nu mai suntem intr-o economie centralizata in care Guvernul sa intervina pentru ca sa nu mai creasca preturile intr-un anumit sector. Mediul de afaceri a profitat- si aici suntem constienti de treaba asta- a profitat de cresterea puterii de cumparare si atunci au crescut si ei preturile.Sunt o serie de firme care au profitat ca sunt bani in piata ca urmare a acestor majorari (salariale-n.n.) si au crescut preturile", a explicat ministrul Muncii.Olguta Vasilescu le-a mai amintit pensionarilor cate lucruri a facut PSD pentru ei de cand a venit la guvernare: "Dumneavoastra stiti prea bine care au fost majorarile de pensii din acest an. Chiar daca noi in campanie nu ne-am propus sa venim cu o lege a pensiilor ci doar sa crestem punctul de pensie care anul crescut de doua ori si de la 1 ianuarie si de la 1 iulie. Dupa ce am vazut inechitatile din sistemul de pensii ne-am gandit ca lucrurile nu mai pot continua asa. Sunt un milion de persoane care din 2009 au devenit pensionari desi nu au contribuit mai putin de 10 ani si e foarte dificil sa observi ca unii care nu au contribuit au aceeasi pensie cu cei care au contribuit 35 de ani, de pilda", a mai spus Vasilescu."Si nu se pune problema ca cei care au acum pensia minima, sa nu mai aiba cresteri in perioada urmatoare. Dar cei care au contribuit trebuie sa aiba un ritm de crestere mai mare decat cei care nu au contribuit", crede Vasilescu.In anii urmatori cresterile vor fi aplicate tot de la 1 iulie, le-a mai transmis pensionarilor Lia Olguta Vasilescu. "E si mai putin suportabil pentru bugetul de stat. Toate calculele pe care le-am facut ne permit sa avem o crestere mult mai mare pe punctul de pensie - el trebuie sa ajunga in anul 2020 la 1775 de lei. Dar, pe langa aceasta crestere a punctului de pensie pe care o avem in program, , am mai facut unele lucruri pe care cred ca le cunoasteti: am eliminat impozitul si CASS-ul din impozitul pensiilor de sub 2000 de lei si CASS-ul din toate pensiile", a mai adaugat Olguta Vasilescu, potrivit surselor noastre.Ministrul nu a uitat sa le aminteasca persoanelor varstine din sala faptul ca Basescu le-a taiat pensiile si salariile, iar acum PSD incearca sa corecteze nedreptatea comisa. "Va amintiti ca in 2009, cand au vrut sa taie 25% din toate salariile si pensiile nu i-a lasat Curtea Constitutionala sa taie pensiile, fiind asimilate dreptului de proprietate. Si atunci, ce au facut?: le-au impozitat! Noi am eliminat inca de anul trecut asta, iar anul acesta, cei care au pensii de peste 2000 de lei platesc 10% impozit, deci si pentru ei e o crestere de la 1 ianuarie. Pentru pensionarii care aveau 900 de lei pensie, indiferent de alta sursa de venit, am facut posibil sa primeasca 90% medicamente compensate", a mai spus luni Lia Vasilescu.