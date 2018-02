Liderul Blocului National Sindical, Dumitru Costin: Victor Ciorbea ne-a abandonat; vom ataca noi la CCR modificarile fiscale

Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat marti, in cadrul unei mese rotunde organizate la Bistrita de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, ca "miscarea sindicala" este obligata sa continue "batalia" privind reforma fiscala la CCR, avand in vedere ca Avocatul Poporului i-ar fi "abandonat" pe sindicalisti, relateaza Agerpres.





"Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri, cum ca noi am fi vinovati de faptul ca domnia sa, din 15 noiembrie si pana in prezent - in 15 noiembrie i-am pus la dispozitie un dosar consistent, o analiza pe Drept constitutional care il indemna pe domnul Ciorbea sa sesizeze imediat Curtea Constitutionala, pentru a stopa aplicarea acelui act normativ. (...) Asta ne obliga pe noi sa ne ducem batalia pe mai departe, fiindca Parlamentul Romaniei nu va putea sa amane la nesfarsit dezbaterea legii de aprobare a Ordonantei 79, va purcede sa faca acest lucru in aceasta sesiune parlamentara. Asta ne va da noua posibilitatea sa o atacam de data asta la Curtea Constitutionala", a spus liderul BNS.





Dumitru Costin a precizat ca, in cazul in care sindicalistii nu vor avea castig de cauza la CCR, va fi sesizata si Curtea Europeana de Justitie, deoarece ar exista o incalcare a Codului european de securitate sociala.





"Nu in ultimul rand, trebuie sa ne continuam batalia si la Curtea Europeana de Justitie, daca Curtea Constitutionala din Romania se va dovedi in cursul acestui an - pentru ca oricat se asteapta ei sa nu judece aceasta speta, o vor judeca si sper sa o judece corect. Insa trebuie sa stiti ca mai avem o cale de acces, pentru ca Romania, dupa adoptarea Ordonantei 79, incalca brutal un tratat european ratificat de Parlamentul Romaniei, si anume Codul european de securitate sociala. In acela scrie negru pe alb ca un sistem de securitate sociala, la nivel national, nu poate sa fie finantat de salariati cu mai mult de 50%, restul de finantare trebuind sa vina ori de la patronat, ori de la bugetul public, de la oala comuna. Astazi, pe legile in vigoare ale Romaniei, si anume Ordonanta 79, Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale, aprobate de Parlamentul Romaniei, finantarea sistemului de securitate sociala este apasata excesiv pe salariati: 82,6% din finantarea sistemului de securitate sociala vine din contributia salariatului de pe teritoriul Romaniei, o incalcare brutala", a afirmat Dumitru Costin.





Presedintele BNS a facut referire si la modul in care au fost afectate administratiile locale de reforma fiscala, spunand ca in acest moment este in discutie un proiect de ordonanta de guvern prin care acestora sa li se permita sa acceseze imprumuturi din Trezorerie sau din venituri rezultate din privatizarea unor firme cu capital de stat, pentru a-si putea finanta activitatea.