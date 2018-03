Dancila: Joi punem in dezbatere proiectul privind declaratia 600. Ce propune Guvernul: O singura declaratie, calcul la venitul estimat, bonificatii pentru plata inainte de termen si folosirea spatiului privat virtual

-Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de sapte-Platile pentru impozitul pe venit, CAS si CASS, se fac la venitul estimat pentru anul curent si nu la cel din anul precedent-Un singur termen de plata, data de 31 martie a anului urmator, in loc de cinci termene de plata-A fost eliminata obligatia de a face plati anticipate, ceea ce duce la eliminarea dobanzilor si penalitatilor pentru neplata la aceste termene- Contribuabilul poate alege sa faca oricand plati in timpul anului in functie de necesitatile publice ale contribuabilului-Se reduce suma de plata pentru platile inainte de termenul limita-Contribuabilul nu se va mai deplasa la ANAF. Incurajam folosirea spatiului virtual online, se va primi si o bonificatie-Calitatea de asigurat se obtine de la data depunerii declaratiei si nu de la data platii- persoanele cu venituri mici sau fara sunt asigurate timp de 12 luni daca platesc CASS la nivelul a 6 salarii minime brute, fata de 12 in prezent-MFP va face publica toata documentatia necesara, care va fi disponibila incepand de astaziAmintim ca pe 31 ianuarie, prin ordonanta de urgenta, guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie motivand ca este nevoie de simplificarea procedurii de declarare.