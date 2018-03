Danescu, ARB: Cat timp economia nu este materie optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie optionala

Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara, iar cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala, a declarat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al ARB, la conferinta de lansare a "Manualului practic pentru utilizatorul de servicii financiare", potrivit Agerpres. "Asociatia Romana a Bancilor isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara. Ne dorim ca educatia financiara sa devina materie obligatorie in scoli. Cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala", a spus Danescu.In premiera pentru industria financiara din Romania in materie de proiecte educationale comune in beneficiul consumatorilor, membrii Platformei de Educatie Financiara lanseaza Manualul practic pentru utilizatorul de servicii financiare. Documentul reprezinta o sinteza de informatii utile clientilor actuali si viitori care utilizeaza servicii si produse financiare sau oricarei persoane care doreste sa se familiarizeze cu concepte din piata bancara, piata de capital, asigurari, pensii si leasing.Manualul practic este disponibil pentru toti consumatorii pe www.educatiefinanciara.info si www.arb.ro, dar va fi postat si pe site-urile membrilor Platformei.In acest context, Florin Danescu a mentionat ca membrii Platformei de Educatie Financiara mizeaza pe o colaborare interinstitutionala care sa vizeze promovarea continutului acestui manual la nivelul diverselor esaloane de invatamant."Cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale ne dorim ca acest manual sa fie distribuit profesorilor care sustin orele optionale de Educatie Financiara si sa reprezinte inca un pas in atingerea dezideratului comun ca educatia financiara sa ajunga disciplina obligatorie in programele scolare", a afirmat Danescu.Potrivit acestuia, Platforma de Educatie Financiara este un program al industriei financiare din Romania care are ca obiectiv cresterea nivelului de educatie financiara in Romania."In urma cu doi ani va prezentam, chiar in sediul IBR, un material care arata ca nivelul de educatie financiara plasa Romania pe unul din locurile codase, la nivel mondial - respectiv pe pozitia 123 din 143 de tari si pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Romania este pozitionata la urma clasamentelor europene in materie de intermediere financiara, cu doar 27%, si incluziune financiara. Aproximativ 40% dintre romanii adulti nu sunt bancarizati, in conditiile in care media statelor Uniunii Europene in ceea ce priveste incluziunea financiara este de 90%. Strategia de dezvoltare a Romaniei ar trebui sa includa tactici de atenuare a deficitelor in raport cu mediile europene, inclusiv pe aceasta linie a educatiei. Atat educatia financiara, cat si incluziunea financiara sunt absolut necesare daca vrem sa crestem nivelul de trai, bunastarea economica la nivelul fiecarui cetatean", a spus Danescu.Platforma de Educatie Financiara concentreaza 21 de entitati public-private, respectiv: Academia de Studii Economice din Bucuresti, Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania, Asociatia Analistilor Financiar - Bancari din Romania, Asociatia Brokerilor, Asociatia de Plati Electronice din Romania, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, Asociatia Romana a Bancilor, Asociatia Romana a Brokerilor de Credite, Asociatia Societatilor de Leasing Operational, Asociatia Societatilor Financiare din Romania, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Banca Nationala a Romaniei, Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul Patronatelor Bancare din Romania, Depozitarul Central, Institutul Bancar Roman, Mastercard Romania, Ministerul Educatiei Nationale, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania si Visa Romania