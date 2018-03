BNR si-a marit rezerva valutara cu 1,5 miliarde de euro in februarie. Rezerva internationala a urcat la peste 38.6 miliarde de euro (acoperind peste 6 luni de importuri)

La 28 februarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,07 miliarde de euro, fata de 33,49 miliarde euro la 31 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat transmis joi de Banca Centrala. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone (3.6 miliarde de euro), ceea ce a dus rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 38,67 miliarde de euro. Asta inseamna peste 6 luni de importuri adica peste optimul recomandat (intre 4-6 luni de importuri) .Nivelul rezervelor internationale este mai ridicat decat cel considerat a fi optim si asa a fost tinut de catre BNR si in perioada crizei. Rezerva internationala- incluzand banii bancilor, banii atrasi de la Fondul Monetar, banii ministerului Finantelor (bufferul de valuta) din conturile BNR - a fost si in perioada post criza la un nivel inalt. Uneori acopereau si 9 luni de importuri, mult peste optimul de 4-6 luni de importuri.E drept, nivelul optim nu se calculeaza doar in luni de importuri, ci si ca raport intre rezerve si datoria pe termen scurt (25,1 miliarde la finele lui decembrie 2017). "Pornind de la acest lucru, de la marirea credibilitatii tarii si de la obiectivul pe care ni l-am propus (sa reducem costurile de finantare a Statului Roman), am tinut o rezerva mai mare. Cu costuri, evident. Le-am platit bancilor comerciale o dobanda. Cand am fructificat banii respectivi, am obtinut mai putini bani decat le-am platit bancilor .Am platit si Statului o dobanda la banii din conturi pentru banii cu care s-a imprumutat. De asemenea, la fructificare am obtinut mai putin. Am platit si Fondului, care ne-a imprumutat la cele mai mici dobanzi pe care le putea obtine Romania-3,2%, dar mult mai mult decat am putut noi obtine prin fructificare", a spus Guvernatorul BNR Mugur Isarescu la o conferinta de specialitate." Aceasta a fost o politica-acum pot sa o spun- a Consiliului de Administratie care isi incheie mandatul peste cateva zile: 1. Sa tinem rezerva sus, dincolo de optim. 2. S-o tinem lichida, adica sa n-o plasam la Bursa sau in active mai putin lichide pentru ca ne-ar fi scazut din credibilitate. 3-Pe masura ce ne permitem, sa reducem partea care nu ne apartine- rezerva atrasa. Pe toate le-am indeplinit, da? Am returnat banii Fondului fara sa ne scada rezerva. Pentru intreaga perioada am pastrat rezerva la peste 30 miliarde de euro, desi intrasem in criza cu circa 26 de miliarde. Fondului mai avem de restituit circa un miliard, am redus rezervele minime ale bancilor de la 20% la 16% si vom continua sa o reducem", a conchis Guvernatorul BNR