Danescu (ARB) despre plafonarea dobanzilor: In Romania creditarea este compromisa

Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari, potrivit Agerpres. "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea acestora decat prin diminuarea creditarii. Astfel, cheltuielile operationale nu mai pot fi reduse dupa o perioada de peste 10 ani in care bancile s-au tot optimizat din perspectiva costurilor. Bancile au redus personalul cu peste 25%, reteaua bancara cu peste 25%, iar in concluzie nu mai exista interval de reducere a acestui element de cost.Un alt element de cost il reprezinta depozitele atrase de la clienti si capitalul, dar nici aici nu exista multe posibilitati. In plus, o eventuala asteptare de a vedea dobanzi real - pozitive la depozite de acum incolo nu este una realista.Exista un element care ar putea fi redus, iar acesta este cel al riscului."Al treilea element de cost si cel mai important din perspectiva acestei initiative legislative este nivelul de neperformanta sau riscurile pe care si le asuma bancile. Cu cat pretul va fi fixat si va fi mai jos acest interval trebuie sa scada, al neperformantei. In concluzie, clientii care ar fi avut riscuri mai mari, dar care puteau sa acceseze un credit astazi, nu vor mai putea sa-l acceseze", a declarat Danescu.Astfel, cei cu venituri mai mici care se calificau la limita nu vor mai putea sa se califice pentru ca vor afisa un risc mai mare. Dar nici cei cu venituri mai mari nu se vor mai putea califice la credite. Danescu a spus ca exista posibilitatea de a mai vedea in Europa dobanzi negative."Daca vom vedea in Romania o dobanda cheie negativa ce vom face? Vom multiplica cu 2,5? Vor veni bancile cu bani de acasa ca sa poata sa dea credite? Evident ca aceasta pune sub semnul intrebarii si portofoliul curent de credite", a precizat Florin Danescu.Presedintele executiv al ARB a spus ca in cazul unei dobanzi cheie de -1%, dobanda la credite va fi de -2,5%.De asemenea, Danescu a mentionat ca a incercat sa explice aceste aspecte si in Comisia economica din Senat, dar ca acolo i s-a cerut sa raspunda cu da sau nu daca sunt de acord cu propunerea."Este nevoie de dialog si de un dialog rational, mai putin politic, pentru ca economia nu prea face politica", a declarat Danescu.Totodata, acesta a spus ca in conditiile in care cererea de credite ipotecare va disparea sau se va diminua sensibil este posibil ca preturile proprietatilor vor scadea pentru ca nu va mai exista cerere prin credit.La inceputul acestei saptamani, Senatul a adoptat, cu amendamente, propunerea legislativa de modificare a Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, stabilind ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR.