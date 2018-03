OUG aprobat de Guvern: Primariile vor putea imprumuta de la Trezoreria Statului pana in 500 milioane de lei, pe motiv ca nu ajung banii din bugetul de stat si fondurile europene/ Vor putea folosi excedentul bugetar pentru cheltuielile cu personalul

Acesta mai sustine ca nefinalizarea unor proiecte in domeniul alimentarii cu apa sau al salubrizarii poate conduce la aplicarea unor produceri de infringement de catre Comisia Europeana, intrucat au fost asumate termene de conformare.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, autoritatile administratiei publice locale vor putea ca, in anul 2018, sa utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanta si cheltuielile cu personalul, corectiile financiare aferente proiectelor, sentintele civile definitive, precum si rambursarea imprumuturilor contractate. Acest lucru poate fi facut doar in cazul in care aceste categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii si din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.Sumele vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea proiectelor necesare asigurarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate, sustine Ministerul Dezvoltarii.Pachetul minim de servicii publice, conform prevederilor Programului de Guvernare 2018-2020, presupune realizarea unor investitii in urmatoarele domenii: sanatate, educatie, apa-canalizare, energie termica si electrica, transport si drumuri, salubrizare, cultura, sport, locuinte.