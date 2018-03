Excedent bugetar de 0,21% din PIB in ianuarie; veniturile au fost in crestere cu 16,8%, iar cheltuielile cu 26,4%

Bugetul general consolidat a inregistrat un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, in prima luna a acestui an, in conditiile in care veniturile la buget au fost cu 16,8% mai mari decat in ianuarie 2017, iar cheltuielile cu 26,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice, scrie Agerpres. Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv 0,35% din PIB, inregistrat in luna ianuarie 2017", precizeaza comunicatul institutiei.Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent.'Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+23,1%), din impozitul pe salarii si venit (+12,6%) si din veniturile nefiscale (+10,5%). Incasarile din impozite si taxe pe proprietate cresc cu 41,4% fata de luna ianuarie 2017, iar incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii cu 17,8%', se mai arata in comunicatul citat.In ceea ce priveste veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se inregistreaza o crestere de 7,8%. De asemenea, sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt in suma de 1,2 miliarde lei.In privinta cheltuielilor bugetului general consolidat, acestea au crescut in termeni nominali cu 26,4% fata de anul 2017, la 20,4 miliarde de lei.'Cheltuielile de personal cresc cu 18,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, fiind determinate de majorarile salariale acordate in 2017, respectiv cresterea cu 15% a salariilor din sanatate si din educatie de la 1 ianuarie 2017, a personalului platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale, care beneficiaza de majorarea cu 20% incepand cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile nationale si muzee nationale incepand cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de functie ale personalului militar incepand cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de functie ale politistilor incepand cu 1 octombrie 2017, precum si aplicarea incepand cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice', se arata in comunicatul MFP.In perioada mentionata, cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 27,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea provenind, in principal, de la bugetul fondului national unic de sanatate si de la bugetele locale.Potrivit datelor MFP, subventiile sunt in crestere cu 40,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, determinate de platile din domeniul agriculturii si transporturi, respectiv sprijinirea producatorilor agricoli si pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori.In ceea ce priveste dobanzile, acestea sunt mai mici cu 7,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, reprezentand 0,1% din PIB.'Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 13%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungand la 917,5 lei, si cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungand la 1.000 de lei, majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie', se mentioneaza in comunicat.In ianuarie 2018, cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 476,2 milioane lei, cu 55,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut