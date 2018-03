INS: Innoptarile turistilor au crescut in ianuarie cu aproape 10%. Cele mai multe sosiri ale turistilor straini au provenit din Israel

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost straini. Cele mai multe sosiri ale turistilor straini au provenit din Israel (17,7 mii), Italia (16,9 mii), Germania (14,6 mii), Franta (9,4 mii), Republica Moldova (9,2 mii). INS diferentiaza sosirile de innoptari, sosirea unui turist inregistrandu-se atunci cand o persoana este inscrisa in registrul hotelului/motelului etc, in vreme ce innoptarile reprezinta intervalul de 24 de ore pentru care o persoana este inregistrata. De pilda, daca o persoana vine in Romania si doarme 10 nopti, ea va figura cu o sosire si 10 innoptari.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (73,8% din total turisti straini), iar din acestia 80,1% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 1,36 milioane, in crestere cu 9,6 % fata de cele din luna ianuarie 2017.Din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in luna ianuarie 2018 78,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 21,9%. In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa ( 74,3% din total turisti straini), iar din acestia 75,7% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Durata medie a sederii in luna ianuarie 2018 a fost de 1,9 zile la turistii romani si 2,0 zile la turistii straini.Pe judete, in luna ianuarie 2018, numarul de sosiri ale turistilor a inregistrat valori mai mari in Municipiul Bucuresti (128,4 mii), Brasov (107,0 mii), Prahova(45,9 mii) si Cluj (34,9 mii) iar numarul de innoptari a inregistrat valori mai mari in Brasov (233,9 mii), Municipiul Bucuresti (210,5 mii), Prahova (98,9 mii) si Mures (66,7 mii).Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna ianuarie 2018 de 807,2 mii, in crestere cu 22,4% fata de luna ianuarie 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provine din tari situate in Europa (90,9%). Din totalul sosirilor vizitatorilor straini in Romania, 51,1% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au inregistrat din Bulgaria (29,4%), Ungaria (22,0%), Italia (10,9%), Germania (6,7%), Franta (5,0%) si Polonia (4,6%) .Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna ianuarie 2018 de 1711,4 mii, in crestere cu 13,6% comparativ cu luna ianuarie 2017.Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 70,1% din numarul total de plecari.