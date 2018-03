Scumpirile "la poarta fabricii". In ianuarie viteza de crestere a preturilor productiei industriale a fost sub inflatia resimtita de consumator, dar au existat si cresteri de preturi de peste 10%

Fabricarea substantelor si a produselor chimice

In luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,7%, mai putin decat inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC), potrivit datelor transmise vineri de catre reprezentantii Institutul National de Statistica. Au existat insa si cresteri de peste 10%, aceste scumpiri la poarta fabricii urmand sa se vada in cosul de consum in perioada urmatoare (fiind greu de prespus ca respectivele scumpiri vor fi "resorbite" de catre comercianti prin scaderea marjelor).Preturile productiei industriale reprezinta un indicator cheie pentru masurarea inflatiei si pentru determinarea deflatorului PIB (cresterea economica reala se calculeaza prin impartirea PIB nominal la un indice dat de acest deflator). Cu cat IPPI este mai redus, cu atat PIB va fi mai mare in termeni reali.Indicele preturilor productiei industriale (IPPI) este bazat pe o ancheta lunara si masoara evolutia medie a preturilor marfurilor industriale produse in Romania si vandute direct de producatori, atat pe piata interna cat si pe piata externa. IPPI este calculat ca medie ponderata, folosind evolutia lunara a preturilor si ponderile aferente produselor industriale. Ponderile reprezinta importanta relativa a fiecarui produs in totalul productiei industriale, folosind ca variabila cifra de afaceri inregistrata in anul 2010.