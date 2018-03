Seful OTP Ungaria se teme ca BNR nu va aproba preluarea Bancii Romanesti

Presedinte-CEO al grupului OTP din Ungaria, Sandor Csanyi, spus, sambata, ca are o "presimtire rea" cu privire la reusita demersului de achizitie a Bancii Romanesti (subsidiara National Bank of Greece din tara noastra), relateaza bankingnews.ro.

De altfel, dosarul privind preluarea Bancii Romanesti de catre OTP se afla in analiza BNR, de mai multe luni, avand in vedere ca anuntul acordului de preluare a fost facut din 27 iulie 2017, o perioada mai lunga decat in orice alt caz de fuziune sau achizitie in sistemul bancar romanesc.

"OTP a semnat deja o achizitie acolo. Directorul general adjunct Laszlo Wolf se afla in Romania acum, negociind, dar unele probleme raman in continuare nerezolvate", a spus oficialul institutiei de credit ungare, Sandor Csanyi, la prezentarea rezultatelor financiare pe 2017

Sandor Csanyi a reiterat dorinta bancii de a-si intensifica prezenta in tarile in care activeaza deja. "Doua tari noi se afla in centrul atentiei OTP", a spus Csanyi, adaugand in gluma ca este vorba despre mult mai mult decat a fi in centrul atentiei.

Totodata, seful OTP Bank a precizat ca banca a cautat o oportunitate de achizitie in Slovacia de ani de zile, dar trei sau patru banci guverneaza 90% din piata acolo si nu este usor sa cumperi institutii de credit.

OTP Bank preciza in momentul anuntarii acordului de preluare, in iulie 2017, ca a ajuns la un acord cu National Bank of Greece pentru achizitionarea unui pachet de 99,28% de actiuni ale institutiei de credit locale, finalizarea tranzactiei urmand sa aiba loc la inceputul anului 2018.

Acest dosar este cu atat mai sensibil cu cat vine pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Rmania si Ungaria, tensiuni sporite si de campania elecotrala de la Budapesta, in care tema Romania a jucat un rol important.