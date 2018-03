Florin Dragu (BNR): Preturile locuintelor rezidentiale in Bucuresti au crescut cu aproape 9%, peste media nationala

Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres. "Preturile locuintelor rezidentiale se mentin in teritoriu pozitiv, atat in Romania, cat si la nivel regional, insa, daca facem o distributie la nivel national, putem observa ca dinamicile pot fi asimetrice. In orase mari, precum Bucuresti, cresterile de preturi depasesc media la nivel national, apropiindu-se de 9%, fata de 6,1%, la nivelul intregii tari", spus Florin Dragu, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".Potrivit acestuia, exista diferente si in ceea ce priveste accesul la finantare, respectiv perioada necesara achizitionarii unei locuinte. Din punct de vedere al accesului la finantare, disparitatile regionale sunt generate atat de evolutiile preturilor, cat si de nivelul de salarizare. Astfel, in orase precum Bucuresti sau Timisoara, accesul la finantare este mult mai facil comparativ cu media la nivel national.In ceea ce priveste perioada necesara achizitionarii unei locuinte fara intermediere financiara, numarul de ani necesari pentru cumpararea unui apartament cu doua camere este de aproximativ zece, dar si aici sunt diferente in ceea priveste distributia regionala. In Cluj, durata de achizitionare este mai ridicata, la 11 ani, iar in Bucuresti este de 8 ani. Pentru un apartament cu trei camere, perioada necesara achizitionarii unei locuinte fara intermediere financiara este de 12,5 ani.Florin Dragu a precizat ca Romania are cea mai ridicata rata de detinere a unei locuinte, respectiv de 96% din total populatie. Desi avem aceasta rata ridicata de detinere a unei locuinte, calitatea bunurilor imobiliare este mai redusa comparativ cu media europeana.De asemenea, rata creditelor neperformante a ajuns la 3,2% in decembrie 2017, iar distributia probabilitatii de nerambursare este redusa pentru creditele imobiliare.Pentru perioada urmatoare, prognoza ratei anuale de nerambursare pentru creditele ipotecare indica o majorare de la 0,4%, la momentul actual, la 0,6% intr-un an.