INS confirma: ​Avansul economiei din 2017 a fost alimentat de consum

Industria (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 8,0%;

Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 8,4%;

Agricultura, silvicultura si pescuitul (+0,7%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (4,4%), dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (18,3%);

Activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitatile de servicii administrative si activitatile de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 9,9%;

Impozitele nete pe produs (+0,7%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 6,5%.

cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la cresterea PIB;

formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,2%, consecinta a cresterii cu 5,4% a volumului sau.

Statistica a confirmat miercuri faptul ca economia a crescut in 2017 cu 7%, crestere bazata pe consumul populatiei (acesta a urcat cu peste 10%), in timp ce importurile mari au tras in jos avansul economiei. "O contributie negativa importanta la cresterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinta a cresterii cu 9,5% a volumului exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 11,1%", arata comunicatul de miercuri al Institutului National de Statistica.Comparativ cu trimestrul III 2017, Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7,0% pe seria ajustata sezonier.La cresterea PIB, in anul 2017 fata de anul 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contributii pozitive mai importante avand urmatoarele ramuri:Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat, in principal:O contributie negativa importanta la cresterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinta a cresterii cu 9,5% a volumului exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 11,1%.