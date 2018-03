Adecco: Femeile aplica la varste mai inaintate si intr-o masura mai mica pentru pozitiile de management decat barbatii

Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere, dar cand se prezinta la interviu vin cu CV-ul mult mai bine organizat sicompletat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii- arata specialistii in recrutare ai Adecco,una dintre cele mai mari firme de HR din Romania. In general, femeile aplica la varste de peste 40 de ani pentru un post de management, iar raportul fata de barbati este 1 la 3 sau 2 la 3 in favoarea barbatilor.Din analiza au fost sunt excluse domeniile preponderent "feminine" precum HR sau Comunicare si cele majoritar "masculine" - industrial)."Este interesant ca femeile studiaza mai mult - au intr-o masura mai mare o diploma de master obtinuta dupa absolvirea facultatii - si se inscriu mai repede la un MBA decat barbatii, insa ajung mai tarziu sa candideze si sa preia o functie de conducere in cadrul companiei. In conditiile in care piata muncii devine tot mai competitiva, firmele care vor sti sa ofere conditii de dezvoltare femeilor vor avea de castigat pe termen lung", afirma Elena Popa - Senior Consultant, Adecco Professional & Executive Search Division.Specialistul Adecco mai spune ca, la randul lor, femeile sunt tot mai atente la oportunitatile profesionale oferite de angajator, iar ocazia de a urca pe o pozitie de conducere este una dintre ele. Cererea de candidati este in crestere, iar multi angajatori au devenit mai flexibili si constienti de faptul ca este necesar sa depuna eforturi suplimentare pentru a pastra cei mai importanti candidati.Doar unul din trei manageri este femeie in EuropaPotrivit Eurostat, din cele aproape 7,3 milioane de posturi de conducere din UE, doar 35% sunt ocupate de femei. Diferenta de salariu pentru acelasi post se ridica, la nivel european la 23%. Romania sta mai bine decat media europeana, cu 40% femei care ocupa posturi de conducere si cu o diferenta dintre salarii de 5%. Potrivit consultantilor Adecco, toate companiile trebuie sa faca eforturi pentru e egaliza raportul dintre femei si barbati in pozitiile de management - nu doar cele romanesti sau cele internationale.Piata recrutarii din Romania creste cu 30% in prima jumatate a anului 2018Specialistii Adecco apreciaza, pe baza tendintelor din 2017 si a semnalelor din piata din acest an, ca 2018 va fi cel mai spectaculos an in industria de recrutare din ultimii 10, dar extrem de dificil pentru angajatori.Astfel, specialistii Adecco estimeaza ca piata de recrutare va creste cu 25-30% in 2018 datorita investitiilor anuntate de catre companiile straine care acum intra pe piata din Romania, dar si pentru ca angajatorii existenti sunt in curs de extindere.Cele mai fierbinti domnii sunt IT-ul si serviciilede suport, urmate de posturile in domeniul financiar - contabil, HR si limbi straine.