Jeffrey Sachs, economistul care care l-a consiliat pe Gorbaciov, la Bucuresti: In SUA, suntem in situatia de a avea crestere economica, dar nu si crestere de bunastare a populatiei

Unul dintre cei mai cunoscuti economisti americani din lume, Jeffrey Sachs, cel care i-a consiliat pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin pentru introducerea economiei de piata dupa colapsul Uniunii Sovietice, a spus joi la Bucuresti ca Romania trebuie sa ramana o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cat mai puternica, noteaza Mediafax. "Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii. Speranta este la Franta si Germania si la Uniunea Europeana. Presedintele Americii, Donald Trump, nu intelege nimic din economie, iar politica sa de a introduce bariere tarifare si taxe vamale este o amenintare pentru economia SUA", a spus Sachs.Sper ca Uniunea Europeana sa nu treaca la masuri de raspuns prea dure, a adaugat economistul. "Pentru o tara precum Romania aveti nevoie de crestere sustenabila, investitii in industriile inalte, daca vreti o economie performanta in viitor", a recomandat acesta.Jeffrey Sachs este cunoscut pentru pozitiile sale foarte critice la adresa lui Donald Trump, fiind de altfel in linie cu majoritatea profeᅡsorilor de la marile universitati americane.El a avut ieri la Bucuresti cuvinte foarte dure la adresa liderului american, Donald Trump, despre care a spus ca nu intelege principii elementare ale economiei, care se predau in a doua saptamana de cursuri la studentii de anul I. "Faptul ca a fost votat nu inseamna ca el reprezinta cu adevarat America. Eu nu stiu pe nimeni care sa fi votat cu Donald Trump, spre exemplu, pentru ca locuiesc in Manhattan", a spus Sachs.El a afirmat foarte dur ca guvernul american este astazi in mainile corporatiilor americane. "Companiile petroliere, produᅡcatorii de alimente, marile banci, producatorii de armament conduc Statele Unite. Pot sa spun ca este mai rau decat in China, unde statul a ramas puternic, dar aici, in America, aceste corporatii mari au devenit insasi statul. Lacomia a scapat de sub orice control, totul este consuᅡmerism. America a devenit disfunctionala¬, a sustinut Sachs.