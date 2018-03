Zamfir:  O discutie cu senatorul liberal despre plafonarea dobanzilor, alte proiecte la care lucreaza, relatia fratelui sau cu banca si creditul luat de la firma din Noua Zeelanda

Dupa doua initiative legislative relativ controversate (darea in plata si conversia la curs istoric al creditelor in franci elvetieni), senatorul PNL Daniel Zamfir propune un plafon maxim al creditelor acordate de banci si posibilitatea unui debitor de a-si recopera creanta vanduta recoperatorilor la dublul sumei cu care aceasta s-a tranzactionat. Despre cum i-a venit ideea acestor propuneri, posibilele efecte in piata, situatia fratelui sau in relatia cu bancile dar si despre imprumutul contractat de senator de la firma din Noua Zeelanda, puteti citi in discutia pe care senatorul Daniel Zamfir ni l-a acordat joi dupa pranz.Ideea mi-a venit de mai multa vreme. Foarte multi oameni cu care discutam mi se plangeau ca dobanzile in Romania- in comparatie cu alte tari din UE- sunt exagerat de mari. Si asta este o realitate, o simteam cu totii! Am documentat acest lucru si am incercat sa vad prin ce mecanisme cei din UE au ajuns sa aiba dobanzi asa de mici. Si unul din acele mecanisme a fost cel legat de plafonarea dobanzilor. Nu va ascund ca a jucat un rol si nebunia dobanzilor acelora necontrolate de la IFN-uri, institutii care potrivit unui raport al ANPC , lucreaza cu dobanzi de 3000-7000 la suta. Am remarcat ca in alte tari e limitata atat dobanda pentru creditele ipotecare cat si cea pentru creditele de consum.Am facut apoi un tabel plecand de la formula de calcul din UE, si aici ma refer la 14 tari dintre cele mai dezvoltate. Am vazut felul in care ei calculeaza DAE (dobanda anuala efectiva). Fac o paranteza: sa stiti ca eu am modificat proiectul initial. In varianta initiala, vorbeam de plafonarea dobanzii remuneratorii si penalizatoare. Preluasem acea formula exact din Ordonanta 9/2000 pe cand premier era Mugur Isarescu. Acolo scria ca dobanda penalizatoare nu poate depasi cu 50% dobanda legala. Numai ca, niste persoane din sistemul bancar mi-au atras atentia si mi-au spus ca degeaba plafonez eu dobanda remuneratorie pentru ca bancile vor ¬inventa¬ alte comisioane si ca tot vor ajunge la costurile la care vor sa ajunga. ¬Daca vrei sa faci ceva bun, vezi ca in Europa se plafoneaza dobanda la credite¬, mi-au spus ei.: Da. Dar sa stiti ca si la legea privind darea in plata am primit zeci de mesaje de la directori de banca-mesaje pe care le am si acum- care imi spuneau despre practicile bancilor in cazul francilor elvetieni. Directori de banca!Ca sa revin, am ajuns sa verific DAE din UE si am constatat ca acolo se raporteaza la 3 indicatori: la dobanda legala, la dobanda Lombard si respective la DAE medie. In Franta, plafonul e la DAE inmultit cu 1,33. Daca eu propuneam plafonul de 1.33 *DAE medie, lumea se intreba de ce 1,33 si nu 1,47?Eu nu sunt un doctor in banking, dar pot sa vad lucrurile intr-o logica fireasca, economica, sis a constat ca cel mai stabil reper a fost dobanda de referinta a BNR. Ea a stat la 1,75 vreo 3 ani. Acum e la 2,25%.Va referiti in Occident?Nu stiu, mie nu mi s-a parut. Si nu cred ca este asa!Si in Franta si in Germania¬A propos, stiti cum s-a plafonat dobanda in Germania? Prin jurisprudenta! Nu Bundestag-ul, nu Banca Germaniei, ci judecatorii au decis, in baza jurisprudentei!: Dom`ne, nu stiu. O fi fost vreun caz in instanta! Pai daca la noi decidea vreo instanta cat sa fie dobanda, va spun eu ca sarea toata lumea in aer, in frunte cu Isarescu!Ba da, este pentru toti. Pai daca e plafonul acela...Iar alte tari stabilesc prin Hotarare de Guvern. Alte Guverne decid: atata e dobanda anuala efectiva!Va spun acum: Olanda stabileste prin lege, Malta stabileste prin lege. In Irlanda atunci cand se da licenta bancara se stabileste annual, la innoirea licentei. Irlanda a limitat DAE la creditul de consum la maxim 1% pe luna. Aia e dobanda maxima!Dar nu despre asta e vorba. Pe mine m-a interesat faptul ca aceste tari cu economie dezvoltata au decis totusi sa plafoneze dobanda. Dar, sa stiti ca in nicio tara nu se ajunge ca dobanda medie practicata in piata reala sa atinga plafonul impus. Chiar si la noi, spunea chiar Dl Vasilescu, dobanda medie la creditul de consum e de 15,11%. Noi spunem sa fie cel mult 18%. Si atunci de ce sunt toti se ingrijoreaza atat de mult?In Spania, dobanda maxima e 3.25%, iar media este 1.84%. Pana la urma tot piata iti regleaza dobanda...Nu am cum sa nu va dau exemplul Greciei. Auzeam ca Romania nu isi permite dobanzi mici ca avem un risc de tara ridicat. Grecia are - stim cu totii- un risc de tara foarte ridicat. Dobanda medie e 3,35% la creditul ipotecar.: Domne, eu va spun care e media, nu cat are o banca sau alta!: Cu ce deranjeaza acest proiect?:Dom`ne, exact acum o saptamana, BNR a intervenit si a plafonat gradul de indatorare..Rep: Nu a intervenit. Vrea sa intervina, dar inca nu exista nicio decizie..: Ok, vrea sa. ..E acelasi principiu, al non-interventionismului. Cei care sustin liberalismul asta dus la maxim, spun asa: la credite sa dam liber cat sa poate, sa lasam bancile sa dea cu ce dobanda vor ele, dar pe debitor sa-l limitam la conditiile de creditare. Desi poate ca el are bani primiti de la mama, pe care ii tine pusi deoparte! E bine ca BNR intervine, sa nu ma intelegeti gresit....Sunt de acord! Sunt perfect de acord si e normal sa o faca!: Perfect! Dar inca o data¬cei care invoca principiul libertatii totale in piata¬! Pai daca bancile pot da credite cu orice dobanda, atunci sa fie piata libera si pe partea cealalta, ca oricine sa poata lua credite! Dar repet, BNR face bine ceea ce face! Nu inteleg, unde e aici marea suparare a bancilor?: Va ascult!: Aveti prea multa experienta in presa ca sa credeti ca acest scenariu ar putea fi...: Nu!: Azi in Romania, din datele oficiale, in depozitele bancare sunt 304 miliarde de lei. Creditele sunt 225 miliarde...: Corect, bravo, asa este! Daca lui Zamfir ii da 0.82 dobanda la deposit si lui Popa ii plaseaza cu 11%. Intre 0.8 si 11%, profitul net...Corect. E brutul! Dar uitati-va la ecart! E mult mai mic in Europa. E de patru ori mai mic! Al aceleiasi banci!Oricum o iei, de patru ori este urias! Aici intervine si BNR care face o mizerie de multi ani de zile. Cand BNR incurajeaza bancile sa nu dea credite populatiei si le incurajeaza sa plaseze banii mai degraba la BNR, dandu-le 1,25% in timp ce bancile dau populatiei 0.82%...: In fine, nu intram in detalii. BNR distorsioneaza piata. Nu am de ce sa fiu eu, Romania, oaia neagra a Europei...Pana si Bulgaria are dobanzi mai mici!: Sunt perfect de acord. Nu vreau sa le egalizez, dar nici sa fiu la acest ecart urias! Dar, a propos: Chiar zilele trecute l-am auzit pe dl. Isarescu iesind si cerand bancilor sa creasca dobanzile la depozite. Pai , va intreb, asta nu e interventionism in piata? N-am auzit atunci niciun profesor sa iasa si sa amendeze acel interventionism¬.Haideti....Ei nu stiau ca domnul Silberstein fostul coleg, ex- consilier la Banca Nationala, avea un IFN?:Ordonanta 13, care stabileste plafoanele imprumuturile intre persoanele fizice si intre cele juridice, are fix aceasta scapare: nu reglementeaza dobanda in cazul imprumuturilor intre persoanele juridice si cele fizice! Le reglementeaza pe cele intre persoane fizice sip e cele intre doua firme. Nu si pe cele intre o firma si o persoana fizica. Cine a avizat acel proiect? Va spun eu: BNR! Pai BNR nu stia ce face?: Da, dar 80 la suta dintre IFN sunt ale bancilor!: Nu. De ce?: Pai cu ce se schimba lucrurile? Dobanzile medii sunt oricum sub plafon!Dom`ne, in situatii extreme, vom lua masuri in consecinta. La noi nu au fost dobanzi zero. Dar repet, daca se va ajunge acolo, ne vom adapta situatiilor. Aceasta lege nu vizeaza situatii exceptionale, dar daca se va ajunge la astfel de situatii, ne vom adapta la noile conditii.Eu m-am luptat si am sa ma lupt pentru acest principiu: merita sa existe un plafon maxim, care nu are legatura cu interventionismul sau liberalismul...Si inca ceva, a propos de interventionism, de interventia in piata, ca tot ati combatut atunci cu legea darii in plata ca se intervine in contracte... Am sa va dau dau o veste!Pai va spun acum! Ia uitati ce spune Curtea Constitutionala in decizia 701/2017, publicata acum in ianuarie. Zice asa: "Niciun text constitutional nu impiedica legiuitorul sa intervina in executarea acestor contracte in vederea re-echilibrarii lor!" Deci, cand un contract e dezechilibrat, legislativul poate intervene pentru a-l re-echilibra!Pai de ce? Le afecteaza aceasta lege vreun drept de proprietate? Ca la darea in plata, motivul era ca le afecta dreptul de proprietate? In acest caz nu vad sa le fie afectat acest drept. Prin urmare....Il reintroducem, de fapt. El exista in Codul Civil din 1864 pana in 2011. Noi oferim prin noul proiect posibilitatea de a plati dublul sumei cu care I s-a vandut creanta. Au fost aici cateva discutii aici si, incercand sa anticipez intrebarea Dvs, daca nu incurajam pe cei care nu vor sa plateasca si sa astepte...Gresit!Banca nu isi va mai vinde creanta cu 10%, anticipand reactia Dvs, ci o va vinde cu 40% din valoare. Va scoate casa la vanzare pe piata libera.Pai da, si recuperatorul ce face ca sa-si recupereze banii? O va scoate pe piata libera, pentru ca acea casa e buna si se poate vinde la un pret cat mai apropiat de cel al pietei. Aici as face o paranteza si as adauga ceva: stim foarte bine ca bancile au ele insele divizii de recuperare. Si practice, ele isi vand acele neperformante catre acele spv-uri proprii. Inchid paranteza. Deci banca isi vinde acel credit cu 40% nu cu 10%. Iar Dvs nu va mai conveni sa-l rascumparati cu dublul pretului pentru ca acel dublu va insemna practice valoarea de piata a locuintei. Cu alte cuvinte, mai reglam putin si aceasta piata, pe care preturile sunt oarecum incorecte.Si, inca o data, noi nu inventam aici nimic. Acest lucru exista din 1864 pana in 2011. Si nimeni nu a fost scandalizat. Si foarte putini oameni au utilizat-o! Exact ca la impreviziunea, si ea prezenta in Codul Civil de atata timp! Unde spune Curtea : Banca e obligata sa renegocieze contractual si nu formal, ci tinand cont de conditiile economice de astazi ale debitorului!Aveti dreptate. Aici e o intreaga discutie. Mergem pe buna credinta a creditorului. Poate va fi nevoie si de niste norme metologice, pentru ca ce spuneti Dvs are sens. Nu stiu cine ar putea verifica cu cat anume se vinde o anume creanta. Dar repet, nu plecam de la premise relei credinte,¬Da, el mi-a redactat textul. E si un text scurt, nu e cine stie ce...Da, nu se incadreaza nici la darea in plata...Fratele meu a constestat si i s-a admis contestatia la executare. Fratele meu e in proces de negociere cu o banca pe clause abusive. Si nu e singurul, ci mai sunt sute de mii de oameni in procese cu bancile pe astfel de clauze...Nu. Deci el se judeca cu banca si ca atare nu are nicio legatura cu vreun posibil efect al acestor proiecte.Da, am un imprumut. Dar nu e de la un IFN, este pur si simplu o cunostinta de-a mea, un prieten de-am meu care m-a imprumutat cu aceasta suma!Nu stiu, habar nu am de ce... Asa a fost sa fie. Dar nu e IFN!Pai de ce? 18% e o dobanda mare? Stiti, a venit Orban si m-a facut zob in emisiunea lui Rares Bogdan. Si spunea acolo urmatoarele: Ia uitati ce prostie face Zamfir? Pentru ca uite, colegul nostru Robert Sighiartau are un IFN care da imprumuturi cu 6%. Pentru ca dl Zamfir a pus dobanda la 18%, toate IFN-urile o sa urce dobanzile pana la maximul plafonului.E o pozitie venita din partea presedintelui PNL, care-l mai are drept consilier pe dl professor Glavan, care scrie cum proiectul meu de lege va atrage in piata 6000 de camatari rusi care osa vina sa inlocuiasca IFN-urile.Da, e normal. Pai de la 5% la 18%...Si v-am spus si de ce am pus acest 18%. E un studiu al Finantelor care arata ca acolo e gradul maxim de suportabilitate al cetateanului roman cand are de platit dobanzi. N-am visat noaptea acest nivel al dobanzii, sa stiti! Atata zice Statul ca e suportabil, la acest nivel m-am situat cu referinta.Una peste alta mie mi se pare ca o dobanda de 18% e rezonabila pentru un credit de consum. IFN-urile si bancile nu au venit sa spuna dom`ne, 18% nu e ok pentru Romania, sa o facem 27% sau 32%. Nu, ei resping din start orice discutii. Lasa-ne liberi sa facem orice!E adevarat, ei au fost la discutii, am vazut parerea lor. N-au spus decat ca resping din start. N-am ce sa...Daca avem viziuni total diferite, in sensul ca ei nu vor sub nicio forma plafonare¬Au posibilitatea la Camera Deputatilor sa discute, sa-si sustina punctele de vedere¬: Nu stiu, nu cred ca in PNL lucrurile vor fid use atat de departe. Stiti, m-a dezamagit pozitia d-lui Ludovic Orban, care dupa ce a votat darea in plata, a votat legea conversiei (francilor la curs istoric- n.m), mi se pare incorect sa iesi acum public si sa spui ca alea erau legi populiste. Pai le-ai votat si el!Domnu Popa, va spun sincer, daca erati in locul meu..sigur, ca tot ce fac eu poate fi suspectat ca fac pentru un anume interes, ba ca fac pentru frate-miu...ba ca pentru nu stiu cine. Stiti cat m-au incarcat pe mine povestile atator oameni care imi scriau pe Facebook povestilor lor? Nu poti cu atata cinism sa distrugi atatea destine! Suntem intr-un stat democratic in care si institutiile statului trebuie sa ma protejeze, nu suntem in jungle. Pai n-a intervenit BNR in piata cand le-a cerut capital suplimentar astora de la IFN-uri?Pai cum nu?: Inca o data: e sau nu e o interventie care limiteaza? De ce nu lasi piata libera? Intreb ca principiu, pentru ca, repet, sunt de accord cu ce face BNR. Daca as fi stabilit eu prin lege acest lucru, sareau cu totii ca de ce se baga iar Zamfir?: Tara asta are nevoie de IFN-uri!Nu le matur! De ce spuneti ca le matur?Pai de ce, 18% e o dobanda mica? Haideti s-o luam si altfel. 80% din IFN-uri sunt ale bancilor. Pe de o parte nu o sa dispara IFN-urile...: 80% o sa ramana! O sa dispara, poate, cateva...Care probabil nu au nicio vina ca nu apartin unor banci. Dar si alea va intreb cum se finanteaza?Exact! Deci iau credit cu 5-6%, la 18% cu cat si-ar plasa banii, eu zic ca e un ecart considerabil...Auziti, stiti ca sunt tari in Europa care nu au IFN-uri! Dar stiti ce ma intereseaza? Avand in vedere ca Statul Roman a evaluat ca 18% e gradul maxim de indatorare pe care il poate suporta un cetatean, daca un IFN nu poate face fata acestui nivel al dobanzii, asta este...Si n-o spun cu cinism, dar daca nu poti sa faci fata la 18%..Inca o data, cei care apeleaza la IFN-urti sunt cele mai vulnerabile. Da-le imprumuturi in conditii mai preventive. Adica mai bine sa ia oamenii mai greu un credit decat acel credit sa devina peste 10 ani o povara. Nu-I da dom`ne un imprumut la 80% grad de indatorare ca tu ca bancher stii mai bine ca peste 10 ani omul acela poate avea greutati in rambursarea¬Mai bine nu-I dai un asemenea credit!el cu leasingul si cel privind titlul executor. Vrem sa eliminam caracterul executoriu la creante. Stiti cum se intampla: vine cel care cumpara creanta de la banca si te anunta ca ai de platit o suma. Obtione titlul executoriu de la un judecator care face o verificare de forma. Tu esti in imposibilitatea de a te apara. In ce sens? Am avut un caz care terminase de achitat ratele la un imprumut contractat la un IFN si timp de doi ani dupa ce femeia isi platise toate ratele, primea in continuare facturi cu popriri samd. Femeia s-a luptat doi ani sa le explice ca ea isi terminase contractul. Noi vrem sa vedem daca in acea creanta nu exista cumva clause abusive sau dobanzi necontrolate. Asta vrem: ca judecatorul care aproba titlul executor sa verifice acea creanta.Si a propos de executor, vrem ca si tarifele la executare sa fie transparente. Am un caz in care pentru o datorie de 3500 de lei, onorariul executorului era de 6500 de lei. Si aici trebuie sa existe niste plafoane, chhiar daca o sa spuneti ca sunt obsedat de plafoane!Nici eu, dar cand iti arata cineva asa ceva...Cercetare ca sa vad ce? Si, apropos de research, am cerut UniuniiExecutorilor Judecatoresti sa-mi spuna cate dari in plata au existat. Nu mi-au dat! Ce research sa fac? Aici sunt la stadiul de idee aici! M-a deranjat faptul ca pentru o datorie de 3500 tu trebuie sa platesti executarea 6500 de lei.Ca sa revin la titlul executoriu, daca executorul va dori sa obtina acel titlu, va trebui ca judecatorul sa confirme ca acea creanta cuprinde doar datoria plus dobanda. Si dupa aia, da, executa-l!Titlul executoriu la contractile ipotecare ramane, evident, ca aia e ipoteca, ramane, e prin lege. Eu ma refer la acele creante care pot fi umflate. Du-te in instanta, contesta-l. Dureaza 3 luni, plateste apoi cautiunea. Poate dupa un an si ceva castigi, dar in tot timpul ala eu am, poprire pe conturi ¬Vrem sa corectam aceste situatiiLa leasing nu ai nevoie de titlu executor, ca acolo societatea de leasing e proprietarul bunului.Sunt situatii foarte multe in care, dupa ce omul a fost deposedat de bunul respectiv, urma sa achite ratele pana la expirarea contractului. Or, mi se pare absolut aberant ca dupa ce ai fost deposedat de bunul respectiv sa mai platesti acel contract pana la finalitate. Ti s-a luat bunul respectiv, mi se pare corect sa nu mai ai de platit decat respectivele dobanzi si comisioane aferente ratelor restante. In niciun caz nu ai de ce sa mai platesti contractul pana la final"