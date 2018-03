Numarul celor cu restante la banci si IFN a crescut in ianuarie pana la 680.000

Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 680.152, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres.





Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,49 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3,1 miliarde in lei si echivalentul a 3,03 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu 4,296 miliarde lei.





Rata creditelor neperformante a scazut la 7,31% in decembrie, respectiv cu 0,33 puncte procentuale comparativ cu luna precedenta, si cu 2,59 p.p. in raport cu luna similara din 2016.





Liviu Voinea, viceguvernatorul BNR, declara, la inceputul anului trecut, ca Banca Centrala si-a propus o tinta de 6% a creditelor neperformante in acest an.





"Creditele neperformante au continuat sa se reduca. In acest an exista tinta de 6% cu creditele neperformante, adica de a ajunge la media europeana. Suntem, in schimb, peste media europeana in ceea ce priveste gradul de acoperire cu provizioane a acestor credite", a spus Voinea.