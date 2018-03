Cosmin Marinescu: Se resimte nevoia unei reorientari a politicilor economice dinspre consum spre investitii

Romania a inregistrat in anul 2017 o crestere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum, scrie Cosmin Marinescu, consilierul economic al Presedintelui, pe blogul personal . Contributia investitiilor a devenit pozitiva, insa factorul investitional este inca redus, ceea ce ar putea afecta cresterea sustenabila pe termen mediu si lung. Contextul macroeconomic actual este unul al contrastelor, impletite in spirala crestere economica record - deficite bugetare inalte, in conditiile in care deficitul bugetar s-a incadrat totusi in tinta de 3% din PIB, prin sacrificarea programului de investitii publice si prin masuri corective.Cresterea economica suplimentara realizata in anul 2017 nu s-a reflectat, in mod corespunzator, si in cresterea veniturilor fiscale, fapt ce indica, totusi, performante reduse in planul colectarii si administrarii fiscale.Ocuparea fortei de munca este in continua crestere, rata somajului consemnand un minim istoric, insa piata muncii este tensionata pe fondul unui deficit acutizat de resurse umane calificate. Pe fondul avansului consistent al importurilor, deficitul comercial s-a intensificat, ceea ce a contribuit la adancirea deficitului in balanta de plati. In contextul unui grad sporit de volatilitate financiara, reflectata in dinamicile cursului de schimb si ale ratelor dobanzii, intensificarea presiunilor inflationiste indica necesitatea unei ajustari de traiectorie in planul politicilor economice.