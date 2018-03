Deficitul comercial din ianuarie a fost de 775 milioane de euro

In luna ianuarie 2018 exporturile au insumat 5,42 miliarde euro, iar importurile au fost de 6,19 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica. Astfel, deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017.In luna ianuarie 2018, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,6% la export si 37,0% la import) si alte produse manufacturate (32,0% la export si respectiv 30,5% la import).Reamintim ca balanta comerciala cu bunuri a inregistrat un deficit de 1.6 miliarde EUR in decembrie (cel mai ridicat nivel din noiembrie 2008), in intensificare cu 34.4% an/an. Deficitul comercial cu bunuri cu tarile UE s-a adancit cu 14.6% an/an la 1.2 miliarde EUR.In 2017 exporturile de bunuri au crescut cu 9.1% an/an (ritm in accelerare de la 5.1% an/an in 2016 si, totodata, cea mai buna evolutie din 2013) la 62.6 miliarde EUR (nivel record), pe fondul climatului pozitiv din Zona Euro (cel mai ridicat ritm de crestere din 2007) si deprecierii cursului real efectiv al RON. Componenta comunitara a urcat cu 10.2% an/an la 47.5 miliarde EUR, iar segmentul extra-comunitar s-a majorat cu 5.9% an/an la 15.2 miliarde EUR. Importurile de bunuri au accelerat de la 7% an/an in 2016 la 12.2% an/an in 2017 (cel mai bun ritm din 2011), la 75.6 miliarde EUR (nivel record), evolutie determinata de dinamica cererii interne, sustinuta de mix-ul relaxat fara precedent de politici economice. Segmentul comunitar s-a majorat cu 10.3% an/an la 57.3 miliarde EUR, iar componenta extra-comunitara a urcat cu 18.8% an/an la 18.3 miliarde EUR.Prin urmare, balanta comerciala cu bunuri a inregistrat in 2017 un deficit de 13 miliarde EUR in 2017 (nivelul maxim din 2008), in intensificare cu 29.9% an/an. Din relatiile comerciale cu tarile UE a rezultat un deficit de 9.8 miliarde EUR anul trecut, mai ridicat cu 10.4% fata de nivelul din 2016. De asemenea, deficitul comercial cu bunuri cu tarile extra-comunitare s-a adancit cu 186.7% an/an la 3.2 miliarde EUR in 2017."In scenariul macroeconomic central BT previzionam decelerarea dinamicii anuale a exporturilor totale (bunuri si servicii), de la 9.1% in 2017 la 7.5% in 2018, 5.5% in 2019 si 4.5% in 2020, pe fondul maturitatii ciclului economic post-criza (global si european). De asemenea, ne asteptam la decelerarea ritmului anual de evolutie pentru importurile totale, de la 9.9% in 2017 la 7.9% in 2018, 5.8% in 2019 si 4.9% in 2020, intr-o evolutie influentata si de rebalansarea politicii economice pe plan intern, cu impact asupra costurilor de finantare", se arata intr-un raport realizat de economistii Bancii Transilvania.