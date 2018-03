Oprescu, Alpha Bank: Cercul vicios al populismului porneste de la promisiuni false care formeaza asteptari irationale, trece prin dezamagire, situatii conflictuale, ajunge la lipsa de incredere si se inchide cu o noua promisiune falsa

"Exista un cerc vicios al populismului, pe care eu mi l-am imaginat ca pornind de la promisiuni false. Se fac niste promisiuni false care duc automat la asteptari irationale. Pentru ca in logica asta intri automat in momentul in care ti se face o promisiune mai ales de la nivelul autoritatilor. Asteptarile irationale, pe fondul unui nivel destul de scazut al educatiei financiare conduc la niste nemultumiri fata de ceea ce exista. Nemultumirile duc la aparitia unor situatii conflictuale. Iar cand apar situatiile conflictuale, apar intermediarii, mediatoriirii- toti cei care ar putea extrage o renta din situatiile conflictuale", a explicat luni Sergiu Oprescu, CEO-ul Alpha Bank si presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor.Dupa situatiile conflictuale, apare al cincilea element al cercului vicios- dezamagirea. Multe din procesele in instanta s-au finalizat cu dezamagire. Daca discutati cu cei care au initiat aceste lucruri, veti observa o nemultumire foarte mare. Aceasta dezamagire duce la accentuarea lipsei de incredere in sistem care duce apoi la un fel de autoexcludere financiara de tipul : nu ma mai ating de credite, de exemplu.Si stim cu totii ce inseamna o societate fara acces la credite. Odata ce te autoexcluzi devii masa de manevra pentru urmatoarea promisiune si astfel cercul se inchide, a mai explicat luni CEO-ul Alpha Bank.Declaratiile au avut loc la un eveniment in cadrul caruia a fost prezentat studiul de impact al propunerilor legislative initiate de senatorul Daniel Zamfir -plafonarea dobanzilor la credite, retractul litigios s.a.