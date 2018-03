INS: Inflatia a urcat la 4.7% in februarie

Preturile volatile ale alimentelor (LFO) vor inregistra o dinamica anuala de 5,3% la finele anului curent si de 3,3% la sfarsitul celui viitor, sub ipoteza inregistrarii unor productii agricole normale(ipoteza standard in lipsa altor informatii relevante este cea a inregistrarii unor recolte normale, in apropierea mediei multianuale a productiei agricole) in anii 2018 si 2019. Pentru 2018, valoarea prognozata a fost revizuita in sens ascendent cu 1,5 puncte procentuale fata de Raportul precedent, pe fondul unei productii deficitare de oua la nivel european la finele anului anterior.

Dinamica anuala a preturilor combustibililor este prognozata la 4% la sfarsitul anului 2018 si la 1,5% la finele anului urmator. Traiectoria componentei este afectata de cresterea accizelor in doua etape la 15 septembrie si 1 octombrie 2017 (avand un impact cumulat estimat de 0,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflatiei IPC pe o perioada de un an).

Traiectoria preturilor produselor din tutun si bauturilor alcoolice prevede cresteri de 1,3% la finele anului curent si de 3,1% la sfarsitul celui viitor, reflectand majorarile anticipate ale nivelului accizelor in lunile aprilie din cei doi ani ai proiectiei, conform legislatiei in vigoare privind stabilirea cuantumului acestora. Comparativ cu runda anterioara de prognoza, dinamica anuala este mai ridicata cu 0,4 puncte procentuale pentru anul curent, pe fondul majorarilor operate de catre producatorii produselor din tutun la sfarsitul anului anterior.

Ritmul anual cu care au crescut preturile in februarie a urcat la 4.7%, pe fondul cresterii preturilor marfurilor nealimentare (mai exact gazele si energia electrica) cu peste 6.2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Preturile alimentelor au urcat cu 3.7% iar cel al serviciilor au crescut cu 2.9%. Potrivit raportului periodic privind inflatia publicat de BNR, preturile alimentelor ar putea creste cu 5,3% la finele acestui an, iar cele ale combustibililor cu 4%.Preturile de consum in luna februarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2018 au crescut cu 0,3%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 - februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie 2016 - februarie 2017), calculata pe baza IPC, este 2,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,6%, a mai transmis INS.Reamintim ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019.In cursul anului 2019, rata anuala a inflatiei de baza se va mentine la valori relativ constante, situate insa peste limita superioara a intervalului tintei. La acest orizont, anticipatiile privind inflatia ale agentilor economici se vor mentine la valori situate usor peste 3%. In conditiile in care rata inflatiei principalilor parteneri comerciali externi ai Romaniei se mentine semnificativ sub nivelul de 2% si pe fondul acomodarii expansiunii consumului intr-o mai mare masura pe seama importurilor de bunuri comparativ cu productia interna, mediul extern va continua sa exercite presiuni de temperare a dinamicii inflatiei de baza interne.