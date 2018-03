Simion (PwC): Fiul meu are dreptate. Poate ca ar trebui sa aducem indienii sa ne faca infrastructura rutiera. In doi ani ei au facut 6.000 de kilometri de autostrada, iar noi nimic

Indienii ar trebui adusi in Romania ca sa faca infrastructura, avand in vedere ca ei au construit 6.000 de kilometri de autostrada in doi ani, iar noi zero, sustine Ionut Simion.

"Cresterea economica trebuie sa aiba la baza o serie de fundamente economice bine conturate. O crestere bazata pe consum ne va duce mai devreme sau mai tarziu intr-un punct mort in care va trebui sa luam o serie intreaga de masuri de corectie si care pot fi destul de dureroase. Mie mi se pare ca investitiile in infrastructura joaca un rol foarte important. Nu este vorba numai de infrastructura rutiera, ci toata infrastructura in toate domeniile", este de parere oficialul PwC.

"Fata de Europa Centrala si de Est (ECE), si la nivel global, in Romania, principala ingrijorare a directorilor generali este legata de lipsa infrastructurii. 63% dintre directorii generali sunt foarte ingrijorati de lipsa acestei infrastructuri, urmata de faptul ca nu se mai gasesc oameni pe piata. Schimbarile in demografia fortei de munca sunt unele semnificative. Migratia fortei de munca in tarile UE probabil este cea mai mare amenintare cu care ne confruntam acum. Pe locul trei, foarte aproape, se situeaza cresterea poverii fiscale", a mentionat Simion.

"Astazi de dimineata la radio s-a vorbit despre infrastructura din Romania si s-a dat ca exemplu infrastructura din India. Ca niciodata, fiul meu s-a trezit la ora 6 dimineata pentru ca are un examen. Ca orice copil, se joaca pana la ora 2 dimineata si se scoala la 6 dimineata, cu ochii carpiti de somn, sa zica ca invata la chimie. Si-mi spune fiul meu: "Tati, nu mai trebuie sa te duci la serviciu. Noi nu avem autostrazi sa mai plece romanii din tara, in schimb au facut indienii si o sa vina toti la noi. Ca ce sa faca indienii cu 6.000 de kilometri de autostrada?". Am ajuns la concluzia ca poate ar trebui sa aducem niste indieni. Investitiile pe care ei le fac si faptul ca au un obiectiv bine stabilit, acela de dezvoltare a tehnologiilor, ca au eliminat cash-ul in tranzactiile dintre persoanele fizice si companii. Avem de invatat de la ei. In Romania, daca nu vom intelege sa investim, aceasta crestere economica pe care o avem este una toxica, nu sustenabila", a explicat marti Ionut Simion, country managing partner la PwC Romania.De asemenea, Simion a punctat faptul ca orice crestere bazata pe consum ne va duce intr-un punct mort.Citand un studiu lansat marti, el a precizat ca principalele ingrijorari ale directorilor generali din Romania sunt legate de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale.Citeste si: Iuga, PwC: Parem blestemati. Avem cele mai proaste drumuri, desi alocam cei mai multi bani din PIB. Fata de perioada imparatului Traian nu prea am evoluat