FMI ne-a spus ca noi avem aceasta problema cu deficitul, ca  investitiiile publice promise nu se intampla. Au vorbit si despre impredictibilitatea fiscala(surse)

Oficialii FMi au avertizat marti oficialii romani despre faptul ca avem o problema cu deficitul, ca investitiiile publice promise nu se mai intampla. "Reprezentantii Fondului au mai vorbit vorbit si despre impredictibilitatea fiscala si au invocat posibilitatea de a solicita reforme dure, in cazul in care derapam", au declarat pentru HotNews surse parlamentare.Ei sunt aici pentru ca in cazul in cae noi derapam, sa ne ceara niste reforme dure. Ei practic asta vor. Poti avea probleme pe balanta bugetara, vezi cazul Greciei. Ei vad ce se intampla pe plan mondial: : FED va creste de 3 ori rata dobanzii, ECB o va face, la fel ca BNR, spun sursele noastre."Daca tu ai luat foarte multe cheltuieli curente care sa nu poata fi scazute, iar veniturile vor fi supuse unui soc, doar FMI-ul te mai salveaza! Noi nu suntem in zona euro si nu suntem nici too big too fail. Ei vor acum sa dea la nivel european mesajul de a nu mai face bal-uot-uri. Ceea ce le e lor frica e ca va fi foarte dura contractia economica in Romania, mai spun sursee noastre.