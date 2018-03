Claudiu Nasui, USR: Reprezentantii FMI trag un semnal de alarma privind economia Romaniei: fie scadeti cheltuielile, fie cresteti taxele

"Marti, comisia de buget-finante s-a intalnit cu reprezentanti ai Fondului Monetar International, cel mai puternic organism financiar international. Reprezentantii fondului au venit sa discute starea economiei romane si a finantelor statului. Da, am avut crestere economica, dar aceasta a venit pe fondul politicilor ultra-pro consum si nu pe cai sustenabile", scrie deputatul USR Claudiu Nasui pe pagina sa de Facebook. Iar asta ne va costa foarte mult in viitor, considera Nasui, care e si membru in Comisia de buget finante a Camerei. "Politicile din 2017 au fost complet dedicate cresterii consumului. Din ce bani? Din cresterea taxelor, din taierea investitiilor statului si din datorie publica combinata cu explozia cheltuielilor cu salariile bugetarilor si asistenta sociala (inclusiv pensii)", mai spune Nasui.

In opinia lui, FMI-ul anticipeaza ca, la primele socuri in economia globala, Romania nu va reusi sa faca fata cheltuielilor fixe pe care le-a explodat PSD-ul in 2017 si va avea nevoie de finantare. Reprezentantii FMI-ului ne-au avertizat inca o data despre situatia dramatica a deficitului structural al statului roman (adica a diferentei intre cat cheltuie si cat incaseaza o tara corectat pentru factori pasageri si pentru momentul in care se afla in cadrul ciclului economic). Statul va trebui fie sa-si scada cumva cheltuielile fixe, care sunt foarte greu de scazut dupa ce au fost crescute. Fie sa creasca taxele pentru a face fata acestor cheltuieli sporite si care au explodat in 2017.

"Nu vom putea sa tot dopam consumul ca sa ne creasca PIB-ul. Ce am facut in 2017 este ca ne-am fragilizat economia in caz de criza. Si in loc sa construim o marja sanatoasa care sa ne permita sa facem fata socurilor viitoare, care sigur vor veni, noi vom avea probleme grave. Si asta inseamna ca vom fi complet dependenti de bunavointa unor institutii precum FMI-ul care sa vina sa ne imprumute atunci cand ajungem la ananghie. Tot ce putem face este sa speram ca nu va veni o criza economica internationala prea curand", mai spune Claudiu Nasui