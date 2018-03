Danescu, ARB: Dobanzile din Romania au acoperit o inflatie de 44%, pe 10 ani, fata de 17% in Europa

Dobanzile mai mari practicate de bancile din Romania decat cele din statele dezvoltate din Europa au acoperit o inflatie mai mare, de 44% pe 10 ani, fata de 17% in Europa, a declarat, miercuri, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), la conferinta "Romanian Financial Conference", organizata de BusinessMark, potrivit Agerpres. "Cand se vorbeste despre faptul ca in Romania dobanzile sunt mai mari decat in alte tari dezvoltate trebuie luat in considerare si faptul ca dobanda trebuie sa cuprinda inflatia, cred ca sunteti de acord cu mine, ca altfel nu ar fi eficienta economica pentru industrie. In Europa, pe 10 ani, inflatia compusa, cumulata pe 10 ani, este de 17%, iar in Romania de 44%. In concluzie, dobanzile din Romania au trebuit sa acopere inflatia compusa pe 10 ani de 44% si in Europa de 17%", a spus Florin Danescu.Acesta sustine ca cele trei initiative care sunt in Parlament, respectiv limitarea dobanzilor, pierderea caracterului executoriu al unui contract de credit si plafonarea nivelului de recuperare a creantelor, impacteaza modelul de business al bancilor prin cresterea cheltuielilor, cresterea costurilor si limitarea veniturilor, fiind o "foarfeca" din care nu se poate iesi.Danescu a afirmat ca initiativa legislativa privind limitarea dobanzilor ar duce Dobanda anuala efectiva (DAE) sub cea practicata de banci in prezent. Astfel, la creditele ipotecare bancile au dobanzi cuprinse intre 4,5% si 6,6%, iar dobanda propusa prin initiativa legislativa ajunge la un DAE de 5,6%, cu tot cu comisioane