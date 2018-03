ANAF:  Chiar daca operatiunile cu criptomonede nu sunt incadrate distinct, magazinele online care le accepta la plata sunt obligate sa se supuna legislatiei fiscale in vederea impozitarii.

Magazinele online care accepta plati in criptomonede trebuie sa declare aceste tranzactii pentru a nu fi acuzate de frauda. ANAF dispunand de o directie speciala dedicata monedelor virtuale in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, spun reprezentantii Fiscului. Pana acum, in niciunul dintre cazurile de magazine online care accepta ca mijloc de plata Bitcoin nu au fost gasite nereguli. La randul sau, Gabriel Biris, partener Biris Goran, spune ca magazinul online trebuie sa isi inregistreze veniturile in lei, conform codului fiscal, la data emiterii facturii, chiar daca accepta plata in bitcoin. "Desi nereglementat subiectul, bitcoin trebuie contabilizat ca investitie in titluri de valoare, iar la momentul vanzarii trebuie inregistrat castigul/pierderea din vanzarea bitcoin. Cred ca ar trebui emise ceva norme pentru astfel de spete", sustine Biris"Frauda, in sensul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, are loc atunci cand nu sunt declarate sursele de venituri. Prin urmare, in cazul acceptarii de plati in monede virtuale, frauda intervine daca vanzatorul nu declara tranzactiile realizate. De regula, totusi, magazinele apeleaza la intermediari/procesatori de plati crypto-fiat tocmai pentru ca este vorba de o noua tehnologie pe care nu o stapanesc inca suficient. In aceste cazuri magazinul online va primi plata bunului vandut prin banca, de la procesatorul de plati. Institutiile financiare le furnizeaza autoritatilor fiscale, conform legii, informatii destul de complexe care permit identificarea/verificarea traseului platilor, a declarat, director Deloitte Romania.El sustine ca riscul de frauda exista si in cazul altor metode de plata."Se poate prezuma ca riscul este mai crescut daca platile se realizeaza prin cryptomonede avand in vedere ca sunt asociate cu anonimitatea. Insa si in cazul platilor in numerar, de exemplu, anonimitatea este asigurata, asa ca din acest punct de vedere nu exista o deosebire intre cele doua modalitati de plata. Am putea chiar spune ca tranzactiile cu cryptomonede lasa urme mai vizibile pentru ca se realizeaza intr-un registru public unde atat circuitul, cat si transferul sunt usor de descoperit, astfel incat anonimitatea pare, mai degraba, o falsa problema", explica oficialul Deloitte Romania.ANAF sustine ca are parghiile necesare verificarii magazinelor online si nu a identificat fraude in urma adoptarii acestei metode de plataReprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sustin ca avand in vedere ca veniturile din tranzactionarea criptomonedelor nu se regasesc enumerate printre veniturile neimpozabile, mentionate in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta ca acestea sunt venituri impozabile."Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prin structurile de control din subordine, este in masura si are resursele necesare, profesionale si logistice, de a efectua verificari la societatile care activeaza in domeniul comertului electronic si care accepta ca plata monezi virtuale precum Bitcoin, de a controla, monitoriza si tine sub supraveghere activitatile generate de perfectionarea tehnologiei informatice, inclusiv comertul online. Astfel, in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala din ANAF functioneaza o structura specializata in acest domeniu, la nivelul careia sunt centralizate toate datele si informatiile relevante din acest sector si care initiaza actiuni specifice, atunci cand sunt semnalate abateri de la normele fiscale", mentioneaza sursa citata.Pana in prezent, spun oficialii ANAF, nu au fost identificate fraude in cazul magazinelor online care folosesc monede virtuale. In ipoteza existentei unor astfel de situatii, verificarea activitatii derulate se realizeaza in acelasi mod, indiferent de modul de decontare."Pe de alta parte, din punct de vedere fiscal, la determinarea veniturilor realizate de un contribuabil se are in vedere inregistrarea si declararea in totalitate a acestora, prin intocmirea de documente generatoare, a caror incasare, moment si forma (numerar, virament, natura, criptomonede) nu influenteaza venitul realizat, in functie de care se calculeaza taxele si impozitele datorate", arata Fiscul.In concluzie, chiar daca operatiunile cu unitati de criptomoneda nu sunt incadrate distinct, persoanele care realizeaza venituri din astfel de operatiuni sunt obligate sa se supuna legislatiei fiscale in vederea impozitarii.In cazul veniturilor realizate din operatiuni cu unitati de criptomoneda, platitorul de venit nu poate fi identificat, beneficiarul unor astfel de venituri avand, in conformitate cu art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia privind venitul realizat, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.In 2017, inspectorii antifrauda au efectuat 115 verificari la 93 de firme care desfasoara activitate de comert electronic cu produse diverse. Urmare abaterilor constatate de la legislatia in vigoare, inspectorii DGAF au dispus aplicarea a 34 de sanctiuni contraventionale principale, in valoare totala de 110.300 de lei, si confiscari de sume, venituri ilicite si bunuri in cuantum de 1.086.656 de lei. Totodata, inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de 65.579 de lei, cauzat bugetului de stat, pentru recuperarea caruia au sesizat organele de urmarire penala si au dispus doua masuri asiguratorii in valoare totala de 1.073.428 de lei.