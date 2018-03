Mediul de afaceri: Cele mai mari piedici in dezvoltarea afacerilor tin de politicile publice/ Incertitudinile fiscale si legislative au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii

documente Rezultate sondaj EY (14 Mar 2018) PDF, 826KB

Din punctul de vedere al consiliilor de administratie si al liderilor de business din Romania, cele mai importante piedici in dezvoltarea afacerilor tin de politicile publice si de factorii controlati de institutiile statului: incertitudinea fiscala si legislativa (80% dintre respondenti), lipsa stabilitatii politice si de viziune a politicilor publice (69%) si birocratia (46%).

Majoritatea covarsitoare a oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2% nu pot estima impactul.

ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2% nu pot estima impactul. Firmele romanesti sunt mai putin increzatoare in evolutia mediului economic din tara noastra, comparativ cu optimismul fata de evolutia economiei globale

Cele mai mari discrepante apar in cazul stabilitatii pietei si a evolutiei investitiilor, o posibila explicatie pentru aceasta fiind impactul instabilitatii fiscale si legislative din Romania.

99% dintre firmele respondente afirma necesitatea unei strategii de tara orientate catre o crestere sustenabila. Pentru aceasta, politicile publice trebuie adaptate caracteristicilor structurale ale economiei, pentru a evita dezvoltarea unor industrii in lipsa unor fundamente economice. De asemenea, e nevoie ca dezvoltarea infrastructurii de transport sa devina o prioritate reala.



Un alt factor important este demografia, existand pericolul sa "imbatranim" inainte de a deveni "bogati". Unele studii sugereaza de exemplu ca o patrime din cresterea economica a Chinei din ultimele 3 decade este rezultatul structurii demografice. Acestea sunt doar cateva aspecte de luat in calcul intr-un nou model economic pentru Romania.

In top trei prioritati strategice si de capital pentru consiliile de administratie si liderii de companii, atat la nivelul tuturor companiilor respondente, cat si pe esantionul companiilor mai mari, cu cifra de afaceri de peste 10 milioane EUR, se regasesc aceleasi deziderate: accelerarea cresterii organice si investitii in operatiunile existente (74%), eliberarea de numerar si imbunatatirea managementului capitalului circulant (55%) si transformarea digitala (49%).

Transformarea digitala este insa pe locul al doilea in prioritatile companiilor de peste 10 milioane EUR (cu 55% dintre optiuni), urmata de eliberarea de numerar si imbunatatirea managementului capitalului circulant.

Noua din zece oameni de afaceri romani (dintre cei care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc) nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea consumului. Iar cei mai multi dintre aceiasi oameni de afaceri (45%), sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privinta evolutiei economiei romanesti in urmatoarele 12 luni, se arata in rezultatele Barometrului, publicat miercuri de EY Romania. Procentul optimistilor este in scadere fata de editiile anterioare ale studiului, ilustrand un fond de ingrijorare alimentat de cresterea economica bazata pe consum, de presiunile inflationiste si incertitudinile fiscale si legislative.Raportul realizat de EY, in parteneriat cu DoingBusiness.ro, are la baza un sondaj online la care au raspuns 458 sefi de companii din diverse sectoare ale economiei romanesti, dintre care 8% au o cifra de afaceri mai mare de 100 milioane EUR, 9% intre 50-100 mil EUR, 34% o cifra de afaceri intre 10-50 mil EUR, 44% intre 1-10 mil EUR si 5% sub 1 mil EUR. Raspunsurile au fost colectate cu ajutorul portalului DoingBusiness.ro.Vezi alaturat rezultatul sondajului EY:Ce mai arata datele EY:Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania, comenteaza: "Automatizarea, digitalizarea si volatilitatea economica si politica au dominat agenda companiilor din Romania in ultimul an. Aceste schimbari determina business-urile sa isi regandeasca viziunea legata de modelul de crestere. A fi parte din schimbare este o necesitate pentru toti liderii de business din Romania"