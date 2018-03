Guvernul aproba joi proiectul privind declaratia unica pentru plata contributiilor

Guvernul va adopta in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS si CASS", a spus Dancila."In primul rand, persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS vor completa o unica declaratie si nu sapte cum a fost pana acum", a mai spus premierul.Viorica Dancila a precizat ca noul formular se va depune o singura data pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie. Plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. De asemenea, impozitul pe venit va putea fi platit la venitul estimat pentru anul curent.Evaluarea pentru incadrarea ca platitor de CAS si CASS se va face in functie de venitul estimat pentru anul curent. Persoanele fizice vor putea rectifica declaratia pana la termenul de plata.Noua reglementare va permite si depunerea prin mijloace electronice a declaratiei unice. "ANAF va putea lucra mai repede, mai bine si cu costuri mai mici pentru a procesa declaratiile si a emite deciziile de impunere", a mai afirmat Dancila.