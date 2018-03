Cristian Popa, fost vice-guvernator BNR: Urmatoarea criza ar putea veni fie de la datoriile substantiale care exista, fie dintr-o spargere a unei bule bursiere/Partea proasta e ca necesarul anual de finantare al Romaniei e de 9% din PIB

"​Fara sa pretind ca stiu cum sau de unde se va intampla urmatoatrea criza, cred ca cel mai plauzibil scenariu este o corectie brutala, fie pornita din datoriile substantiale care exista acum, fie din supraevaluarea preturilor capitalului, cu doua consecinte: una pe clase de active- o plecare a capitalurilor din statele emergente- iar Romania sa fie lovita printr-o combinatie de depreciere, simultan cu o crestere a costului capitalului nu doar pentru Stat ci si pentru mediul de afaceri. Aici trebuie sa facem fata dar ,atentie, necesarul de finantare al Romaniei la nivel anual e de 8-9% din PIB, ceea ce nu e deloc putin. Pentru ca atunci cand creste major aversiunea la risc, capacitatea de a imprumuta la costuri pe care le poti suporta functional la buget la nivelul statului devine foarte limitata", a explicat joi Cristian Popa, fost viceguvernator BNR, invitat la Romanian Business Leaders Summit."Datoria noastra, a mai adaugat Popa, e sa facem lucrurile in mod sustenabile si predictible pentru ca rezilienta e un lucru foarte putin apreciat in vremurile bune si extrem de necesar in momentele proaste in care nu ai spatiu de manevra si trebuie sa faci ajustari"Intrebat la randul lui in cadrul aceluiasi summit, despre cand si de unde ar putea aparea urmatoarea criza, Sorin Mindrutescu,Country Leader Oracle Romania a spus: "Cel mai mare risc al Romaniei este leadershipul politic", iar CEO-ul Raiffeisen Bank, Steven van Groningen a nuantat abordarea fata de o viitoare criza. "O criza va veni, dar o criza poate fi si o oportunitate! Riscul cel mai mare este ca Romania nu se uite la viitoarea criza ca la o buna ocazie de a face un salt inainte", a explicat van Groningen.Reamintim ca timp de doua zile Capitala gazduieste Romanian Business Leaders Summit, intalnirea anuala a celor mai importanti investitori romani si straini.