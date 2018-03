BNR confirma faptul ca se opune intentiei OTP de a prelua Banca Romaneasca, precizand ca orice detaliu legat de decizia luata este secret profesional

"Banca Nationala a Romaniei informeaza ca (...) se opune intentiei OTP Bank Romania SA de a achizitiona o participatie calificata directa (in proportie de 99,28%), respectiv intentiei OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si drepturile de vot ale Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece. Potrivit dispozitiilor art.52 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, informatiile obtinute in cursul exercitarii atributiilor bancii centrale in domeniul autorizarii, reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit sunt considerate secret profesional si implica respectarea obligatiei corelative de pastrare a confidentialitatii, putand fi dezvaluite numai in conditiile expres prevazute de lege", se arata intr-un comunicat transmis joi de cantre bancherii centrali.